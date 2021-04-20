«افتكروها أختها».. من هي شبيهة ياسمين صبري في مسلسل «ملوك الجدعنة»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للفنانة «بسمة داوود» والتي تقدم دور «روان» في مسلسل ملوك الجدعنة الذي يتم إذاعته على قناة MBC مصر عقب الإفطار مباشرة، مصحوبة بعبارات تشبيهية بينها وبين الفنانة ياسمين صبري.

وتنوعت العبارات التي تدل على تشبيههم للفنانة بسمة داوود والفنانة ياسمين صبري، إذ نشر عدد من المتابعين صورا لها مع توجيه عبارة للفنان ياسمين صبري معلقين «أنتِ معملتيش مسلسل السنة دي جايبلنا أختك»، وعلق الكثير من المتابعين على تلك المنشورات مؤيدين مدى التشابه بينها وبين الفنانة بسمة داوود التي تؤدي دور روان حبيبة سفينة السابقة في مسلسل ملوك الجدعنة، وعلق آخرون «شبهها جدا أنا افتكرتها هي في الأول، وأنا عمال أقول أنا شوفتها فين قبل كده هي فعلا أختها؟ ايه ده هي دي مش ياسمين صبري؟».

ومن خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن الفنانة بسمة داوود التي تم تشبيهها بالفنانة ياسمين صبري في مسلسل ملوك الجدعنة، كالتالي:

- حصلت الفنانة بسمة داوود التي تقدم دور حبيبة سفينة بمسلسل ملوك الجدعنة على لقب ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة عام 2019.

- حصلت الفنانة بسمة داوود على ليسانس حقوق قسم اللغة الإنجليزية.

- لم تستمر كثيرا في العمل في المحاماة ولكنها لجأت للعمل كمضيفة طيران واستمر عملها غي ذلك المجال لمدة 10 سنوات.

- لم يكن مسلسل ملوك الجدعنة العمل الفني الأول لها، ولكنه يعد العمل الفني الثاني في تاريخها، وبالرغم من ذلك إلا أن دورها في المسلسل علق مع الكثير من المشاهدين.

- كان العمل الفني الأول لها هو دورها في فيلم «مطبعة الهرم»، بطولة حمدي الميرغني وعلي ربيع، والمخرج سامح عبد العزيز، إذ ظهرت به لشخصيتها الحقيقية كملكة جمال.

وعن مسلسل ملوك الجدعنة، فهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان في دور سفينة والفنان عمرو سعد في دور سريا، والفنانة ياسمين رئيس وبسمة داوود ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان، وعمرو عبد الجليل، ويتم عرضه في تمام الساعة 7 مساء على قناة mbc مصر.