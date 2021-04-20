طريقة عمل رز السمك.. لذيذ وسهل إعداده لوجبات الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص الكثيرون خلال شهر رمضان على إعداد الكثير من الوجبات المختلفة على قائمة الإفطار، وخصوصا تلك الأكلات التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم حتى يستطيع أن يقاوم ساعات الصيام على مدار شهر رمضان.

وتعد أكثر العناصر الغذائية المهمة للجسم هي البروتينات والكالسيوم والحديد والفيتامينات والفسفور، ويعد عنصر الفسفور من أهم العناصر التي تساعد على تحفيز الذاكرة بشكل كبير، لذلك يحرص معظمنا على إعداد وجبة الأسماك والمأكولات البحرية خلال وجبات الإفطار.

وهناك الكثير من محبي تناول الأسماك يحرصون على إعداد رز السمك ليتم تناوله مع السمك، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل رز السمك، وفق وصفة خبيرة الطبخ أميرة شنب خلال برنامجها أميرة في المطبخ، والذي يتم إذاعته عبر قتاة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير طريقة عمل رز السمك

- أرز.

- ملح.

- زبدة.

- ماء مغلي.

- بصل مفروم.

- سكر.

طريقة عمل رز السمك

- يتم تشويح البصل في الزبدة حتي يصبح لونه بني غامق.

- ثم يتم إضافة السكر للبصل أثناء تشويحه بالزبدة على النار.

- ثم بعد ذلك يتم تشويحهم جيدا.

- ثم يتم إضافة الملح والماء معا.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة الأرز للخليط أثناء تشويحه على النار.

- قم يتم تقليبه بعد ذلك ثم اتركيه حتى يغلي على النار.

- ثم قومي بتغطيه الرز واتركيه على نار هادئة حتي ينضج.

- ثم قومي بعد ذلك بتجهيزه في الأطباق وقدميه ساخنا مع وجبات السمك الطازجة.

وهناك العديد من الطرق الأخرى التي نقوم بإعدادها لرز السمك ولكن تلك الطريقة هي الأسهل والأكثر تداولا بين الكثيرين.