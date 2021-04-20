طريقة عمل الكريمة اللباني.. متشتريهاش من بره وحضريها في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكريمة اللباني من أنواع الصوصات التي يستخدمها الكثيرون لإضافتها على العديد من أنواع الأطعمة المختلفة، كما أنه يمكن استخدامها بأكثر من طريقة، ويمكنك تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل بدلًا من شرائها في الخارج.

وعرضت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل الكريمة اللباني، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل الكريمة اللباني

كيلو لبن.

ماء مثلج.

طريقة عمل الكريمة اللباني

ضعى اللبن على النار ليغلى ثم أغلقي النار عندما يبدأ اللبن فى الغليان.

ضعي ثلج وماء في طبق عميق ثم ضعي اللبن في طبق أخر فوق طبق الماء المثلج.

عندما يبدأ اللبن فى تكوين وجه ضعيه فى الطبق العميق الذى يجب أن يكون ملامسا للمياه بالثلج وابدئى بخفقه بهدوء لمده 15 دقيقة حتى تصل درجة حرارة اللبن لدرجة حرارة الثلاجة.

بعد ربع ساعة من الخفق المستمر ادخلى اللبن إلى الثلاجة لمدة ساعتين.

أخرجي اللبن من الثلاجة ثم اخفقيه من جديد حتى تتكون طبقة من الكريمة على وجه اللبن.

ارفعيها بالملعقة واستمرى فى الخفق حتى تحصلى على قوام مماثل للزبدة سميك نوعا ما و بهذا تحصلين على كريمة لبانى.

لاستخدامها للحادق ضيفى إليها ملعقة من الدقيق ولاستخدامها للحلو ضيفى إليها ملعقة من النشا.

وصفة جمبري بالكريمة اللباني والكاري

ويمكنك استخدام الكريمة اللباني في أكثر من وصفة مختلفة للوجبات، كما أنه يمكنك تحضير وصفة الجمبري بالكريمة اللباني والكاري.

مقادير عمل جمبري بالكريمة اللباني والكاري

جمبري.

كاري.

بصل.

كريمة لباني.

زبدة.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

بقدونس.

طريقة عمل جمبري بالكريمة اللباني والكاري

يقطع البصل ثم يشوح فى الزيت والزبدة على النار.

يضاف الملح والجمبري ويقلب الخليط مع الفلفل الأسود.

تضاف ملعقة كبيرة من الكاري ثم الكريمة اللباني.

يوضع فى طبق التقديم ويضاف البقدونس على الوجه للزينة ثم يقدم.