إلهام شاهين: لدي عقدة من الرجال.. بيحبوا القطة الهادية وأنا نمرة شرسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الرجال غالبًا ما يكونوا سبب الكثير من المشكلات الزوجية، وأن أي مشكلة تتعرض لها المرأة في الحياة تكون بسبب الرجل: «الست عايزة تكسب الراجل وتكون رومانسية معاه»، كما أنها لديها عقدة من الرجال بسبب التجارب العاطفية كافة التي خاضتها.

وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس»: «الرجالة عايزة القطة الهادية وأنا نمرة شرسة ومعنديش تفاهم، واستسلمت لمرة واحدة وعشت قصة حب لكنها لم تكتمل».

من ناحية أخرى، أوضحت الفنانة إلهام شاهين، أنها انتصرت في معركتها ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك في علاقتها بالدول التي تحوي الإخوان الهاربين: «الدول التي احتوت الاخوان لم تتعامل بشكل طيب، وقطر وتركيا تسببوا في مشكلات سياسية كثيرة لمصر، ومحدش هيطيق أي فنان إخواني لو رجع مصر».

جدير بالذكر أن فقرات برنامج «شيخ الحارة والجريئة» بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية «مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة»، ويذاع يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.