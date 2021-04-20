طريقة عمل دقة الكشري.. وصفة سهلة ولذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يأتي شهر رمضان الكريم ويغيب الكشري على مدار الشهر الكريم، نظرا لأن المطاعم التي تعد وجبات الكشري تغلق أبوابها للتجديد السنوى الذي اعتادوا عليه خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أن الإقبال يقل عليه خلال شهر رمضان، ما يضطر محبين الكشري إلى إعداده في المنزل.

ويبحث الكثيرون من محبي الكشري عن طريقة عمله في المنزل بالإضافة إلى طريقة عمل دقة الكشري أيضا، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل الكشري في المنزل وطريقة عمل دقة الكشري أيضا، وفق وصفة خبيرة الطبخ أميرة شنب خلال برنامجها أميرة في المطبخ، المُذاع عبر قناة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير عمل الكشري

- أرز.

- عدس أسود مسلوق نصف سلقة.

- ماء مغلى.

- بصل شرائح.

- ملح.

- زيت ذرة.

- مكرونة.

- حمص مسلوق.

طريقة عمل صوص الكشري

- طماطم مبشورة.

- ثوم.

- زيت ذرة.

-خل.

- شطة.

- عصير طماطم.

- سكر.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كمون.

طريقة عمل دقة الكشري

- ثوم مفروم.

-زيت ذرة.

- خل.

- ماء.

- ملح.

- كمون.

طريقة عمل الكشري

- حمرى البصل فى زيت و ملح حتى يصبح لونه بنى ثم ارفعى جزء من البصل للتقديم و يترك الباقى فى الحلة.

- ضيفى عليه الماء الساخن ثم يغلى مرة أولى ثم ضعى العدس المسلوق و يغلى مرة أخرى.

- ضيفى إليه الأرز و يترك حتى ينضج لمدة 25 دقيقة.

- اخلطى الكمون والشطة والسكر مع ملح وفلفل والطماطم المبشورة.

- ارفعى الخليط على النار مع ماء و زيت ويترك حتى يغلى ثم ضيفى إليه ثوم وخل وعصير الطماطم ويقلبوا حتى يتسبك قليلا.

- اخلطى الثوم والملح والكمون والخل ويرفع على النار مع الزيت.

- ارفعى الأرز و العدس ثم المكرونة والحمص والبصل مع الصلصة والدقة ويقدم ساخنا مزين بالبصل المحمر بالهنا.