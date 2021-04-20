الامارات | دبي تقدم عروضا ترويجية و تجارب تسوق فريدة في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تقدم عروضا ترويجية و تجارب تسوق فريدة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتيح شهر رمضان المبارك بأجوائه المميزة للمتسوقين تجارب تسوق فريدة حيث تنبض الشوارع ومراكز التسوق في إمارة دبي بالحياة مع الإضاءات والديكورات التقليدية الملونة والعروض الترويجية المتميزة.

و تقدم " دبي " مرة أخرى لسكانها و زوارها مجموعة رائعة من العروض الترويجية التي تثري تجربة تسوقهم هذا العام وتتيح لهم استكشاف منتجات العلامات التجارية الكبرى التي تقدم صفقات رائعة تتماشى مع مبادئ المشاركة والعطاء التي يشتهر بها الشهر الفضيل .

و في هذا الإطار أبرمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي- شراكات مع عدد من الأسماء البارزة في قطاع التجزئة على مستوى المدينة بهدف تقديم تجربة تسوق لا تنسى لجميع أفراد العائلة خلال شهر رمضان المبارك مع حرص مراكز التسوق و المتاجر و الوجهات المختلفة على اتباع جميع الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مرتاديها والتي تشمل التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات .

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