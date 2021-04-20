كورونا اليوم: أثر جانبي يهدد النساء بعد التطعيم.. وهذا اللقاح فعال بنسبة 97.6%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

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أثر جانبي يهددد النساء بعد التطعيم

بصرف النظر عن بعض ردود الفعل المعروفة للقاح، فقد شوهدت بعض الآثار الجانبية الأقل المبلغ عنها من قبل النساء بعد جرعة COVID وفقا لموقع timesofindia.

الآثار الجانبية التي يجب أن تبحث عنها

أبلغت بعض النساء عن فترات أثقل أو خارج الدورة عن المعتاد بعد لقاح كوفيد، يُعتقد أن الآثار الجانبية للحصول على اللقاح قد تم استبعادها من التجارب السريرية في الغالب عن طريق الخطأ، لا يزال هناك القليل من الأبحاث المتاحة حول كيفية تأثير اللقاح على الدورة الشهرية، لكن الخبراء يعتقدون أن السبب في ذلك هو أن اللقاح معروف بتأثيره على جهاز المناعة وقد تستجيب الدورة الشهرية لهذه الأنواع من التغييرات، قد يؤدي إلى حدوث فترة أكثر غزارة من المعتاد أو نزيف خارج الدورة.

هل يجب على مرضى كورونا الحصول على مُكثّف أكسجين؟

لقد أدى سيناريو نقص الأكسجين إلى تحويل الكثيرين إلى استخدام مكثفات الأكسجين، بالنسبة للأشخاص الذين يكافحون كورونا، قد يكون أدنى تغيير في الأعراض مصدر تهديد، يعد تتبع مستويات الأكسجين أمرًا مهمًا أيضًا لأنه يمكن أن يصيب الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة، ولكن ما هو بالضبط استخدام مكثف الأكسجين؟ هل يجب على جميع مرضى COVID الحصول عليه؟ هل يمكن أن يخلصك من مرض شديد؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

يُعد مُكثّف الأكسجين بديلاً عن استخدام أسطوانات الأكسجين، وكلاهما يستخدم في عملية العلاج بالأكسجين لمساعدة الأشخاص الذين يفشلون في الحصول على الأكسجين المناسب للتنفس ومن أجل الأداء السليم للجسم، وتعمل مكثفات الأكسجين بنفس الطريقة في توفير جرعات جيدة من الأكسجين الذي يحتاجه الجسم مثل خزانات الأكسجين، للسبب نفسه، في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نقص في الأسرة، يوصي الأطباء المرضى بالحصول على مكثفات للعلاج المنزلي ومنع مخاطر حدوث مضاعفات.

لقاح سبوتنيك v الروسي فعال بنسبة 97.6% ضد كورونا

أكدت وكالة تاس الروسية فى تقرير لها أنه وفقًا لبيانات 3.8 مليون روسى تلقوا جرعتى لقاح سبوتنيك v خلال الفترة من 5 ديسمبر 2020 حتى 31 مارس 2021، فإن فاعلية لقاح vSputnik بلغت 97.6%، حسبما أفاد صندوق الاستثمار المباشر الروسى (RDIF)، وبلغ معدل الإصابة الذى يبدأ فى اليوم 35 بعد الحقن الأول 0.027%.

وذكرت الوكالة أن مركز Gamalya القومى للبحوث وصندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF أعلنا فاعلية لقاح سبوتنيك V عند مستوى 97.6%، وفقا لتحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين الروس الذين تم تلقيحهم بكلا الجرعتين من اللقاح.