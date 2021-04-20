لم أثارت سترة مايا دياب كل هذا الجدل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 07:48 مساءً - اطلت النجمة اللبنانية مايا دياب بسترة مطرزة من المخمل بخيوط ذهبية ونسقت معها سروالاً اسود وانتعلت صندلاً فبدت في قمة الأناقة. ولكن لم أثارت سترتها الراقية كل هذا الجدل؟





مايا دياب من كواليس تصوير البرنامج -الصورة من حسابها على انستغرام





إليكم التفاصيل...

أطلت النجمة مايا دياب في على قناة المحور المصرية تلبية لدعوة تلقتها من الإعلامية المصرية بسمة وهبة للمشاركة في حوار تلفزيوني. اعتنى بإطلالة النجمة كل من صالون طوني صوايا لتصفيف شعرها القصير المموّج بطريقة عصرية، وتولت الخبيرة هالة عجم مكياجها البرونزي المتألق الذي ركزت فيه على إشراقة الوجه مع تعزيز غموض الظلال.



مايا دياب والإعلامية بسمة وهبة -الصورة من الحساب الرسمي للإعلامية بسمة وهبة





وفور انتشار صور مايا التي التقطها المصورمحمد سفيان، من أجواء اللقاء، انهالت التعليقات التي طالت المصمم الفرنسي الكسندر فوتييه الذي ارتدت مايا زيها من تصميمه، فاتهمه البعض بسرقة الموديل من اللباس الجزائري من دون تنويه او اعتراف رسمي بذلك.

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مايا دياب -الصورة من حساب المصور محمد سفيان على انستغرام





سيل التعليقات التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعب على المصمم اقتباسه من الحضارة والتراث الجزائري استدعى رداً شخصياً ولو متأخراً من المصمم الذي اعتبر أن هذا التصميم مقتبس من اللباس الأكاديمي الفرنسي وقد استوحى التطريز من الشرق وهو يعترف بذلك بضمير مرتاح فالتصميم غالباً ما يعود الى الجذور وبحسب المصمم فهي ليست المرة الأولى التي يستوحي فيها المصمم من التراث الشرقي أزياء له..

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مايا دياب - الصورة من حساب المصور محمد سفيان على انستغرام





يُذكر أنّ الاقتباس والمشاكل الناتجة عنه استدعت ردود فعل سلبية في السنوات الأخيرة فدار غوتشي أوقفت حملة إعلانية لها في السابق بسبب ردود فعل مشابهة وأوقفت دار دولتشي منذ نحو عامين حملتها في الشرق الأقصى بسبب زي اعتبره الناس مسيئاً لصورة الآسيويين ولحضارتهم. وتم الغاء الحملة الإعلانية للدار.

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