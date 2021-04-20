أفضل الخطوات المنزلية لتفادي عدوى فطريات الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 07:48 مساءً - الصدفية هي إحدى المشكلات المزعجة التي تصيب الأظافر وأحد الأمراض الجلدية التي تترك تأثيراً سلبياً كبيراً على مظهر الأظافر واليدين في آن. إذ يؤدي الإفراط في إنتاج الخلايا الكيراتينية الى تشوه الأظافر وتغير لونها وجعلها أكثر سماكة، حتى أنها قد تتساقط في بعض الأحيان.

وفي هذا المقال، رصدنا لك أفضل الخطوات المنزلية وفقا للدكتورة ساندي سكوتنيكي التي تسهم في الوقاية بشكل نهائي من صدفية الأظافر.



تقليم الأظافر بانتظام

تقليم الأظافر بانتظام



نظراً الى أن صدفية الأظافر تتسبب في تكسر الأظافر بسهولة، احرصي على تقليم وقص أظافرك بانتظام، لإبقائها قصيرة حتى لا تتشقق بشكل غير متساو، مما قد يسبب المزيد من الانزعاج ويؤدي الى تفاقم المشكلة. وتجنبي أيضاً قضم الأظافر أو تمزيقها بواسطة أسنانك.

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حماية الأظافر من العوامل القاسية

حماية الأظافر من العوامل القاسية



ترتبط الصدفية غالباً بهشاشة الأظافر، لذلك عليك حماية أظافرك من كافة العوامل القاسية التي تؤدي في العادة الى تكسر وضعف وهشاشة الأظافر، وذلك من خلال ارتداء قفازات قطنية أو مطاطية عند غسل الأطباق أو البستنة أو تنظيف المنزل.

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ترطيب الأظافر واليدين جيداً

ترطيب الأظافر واليدين جيداً



يعمل ترطيب الأظافر واليدين بالمنتجات والكريمات الفعالة في مكافحة ومعالجة صدفية الأظافر. وفي هذا السياق، أثبت زيت الفيتامين E وزيوت السمك قدرة كبيرة على ترطيب الأظافر واليدين جيداً، ومعالجة التهاب أسرة الظفر ومشكلة صدفية الأظافر.

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تجنُّب الأظافر المزيفة

تجنُّب الأظافر المزيفة



عندما تكون أظافرك هشة ومتضررة وذات لون مغاير، قد يكون من المغري استخدام الأظافر الأكريليك أو الأظافر المزيفة، إلا أن هذه الخطوة تؤدي الى تفاقم مشكلة صدفية الأظافر. في المقابل، لا يؤذي المناكير أظافرك على الإطلاق ولا يزيد الصدفية سوءاً.

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الحفاظ على الأظافر نظيفة وغبر مبللة

الحفاظ على الأظافر نظيفة وغبر مبللة



تعزز الرطوبة نمو البكتيريا والفطريات على الأظافر، وتعد المسامير السميكة غير المستوية ذات الشقوق والثقوب، التي تسببها الصدفية، أرضاً خصبة مثالية لذلك. لذلك، واظبي كل ليلة على نقع يديك وأظافرك بأحد مطهرات الأظافر الفعالة، مما يقلل من نمو البكتيريا وقتل الميكروبات ومنع الالتهابات ومكافحة الصدفية.

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تناول الأطعمة المضادة للالتهابات



نظراً الى أن صدفية الأظافر هي حالة التهابية، فإن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يساهم في مكافحة الصدفية ومنع التهابها. أكثري مثلاً من تناول الأطعمة الغنية بالكركم وابتعدي عن المأكولات التي تحتوي على السكر ومنتجات الألبان والغلوتين... إضافة الى أن تناول أحماض الأوميغا 3 الدهنية يساعد في علاج الصدفية، وهي توجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون وبذور الكتان والجوز. مع الحرص على شرب الكثير من الماء وتناول الفيتامينات المتعددة والبروبيوتيك، فهي تعزز من صحة الأظافر والجلد المحيط بها.

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