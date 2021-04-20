كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 07:48 مساءً - إذا كنت تعملين من المنزل، لا شك أنك بحاجة الى الظهور بتسريحات شعر ناعمة وأنيقة وفي الوقت نفسه سهلة وسريعة خلال اجتماعات الزوم، فالعمل المنزلي لا يجب أن يحول دون ظهور المرأة بإطلالة جذابة خلال احتماعات العمل التي أصبح الكثير منها يحدث عبر الإنترنت. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة تسريحات شعر سهلة لاجتماعات الزوم، لتكون إطلالتك في كل مرة أنيقة ومتألقة.



تسريحة الكعكة المنخفضة مع البندانا

تسريحة الكعكة المنخفضة مع البندانا (الصورة من حساب مدونة الجمال هيلاري رودا على إنستغرام)



البندانا أو عصابة الرأس، Headband، هو كل ما تحتاجينه للحصول على إطلالة أنيقة خلال ثوان معدودة أثناء اجتماعات الزوم. اجعلي شعرك كله الى أسفل الرقبة، ومن ثم لفيه على شكل كعكة، وثبتيه جيداً، بعدها ضعي البندانا من الجهة الأمامية لرأسك.

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تسريحة ذيل الحصان الملتفة

تسريحة ذيل الحصان الملتفة (الصورة من حساب IMG على إنستغرام)



لاجتماعات الزوم، أنت لست بحاجة دوماً الى تسريحة الكعكة المصقولة مثلاً أو تسريحة ذيل الحصان المستقيم... فتسريحة ذيل الحصان الملتفة خيار رائع في كثير من الأوقات كونها سهلة جداً وعملية وناعمة. ولمنح وجهك لمسة شبابية وحيوية، اتركي بعض خصلات الشعر منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع (الصورة من حساب مصففة الشعر كريستين إس على إنستغرام)



إذا كنت من صاحبات الشعر المجعد أو الكيرلي بشكل طبيعي، فلا تترددي، خلال اجتماعات الزوم، في اعتماد تسريحة الشعر نصف المرفوع وتزيينها بأحد المشابك الناعمة، فهي تسريحة عملية وأنيقة. اسحبي الغرة الى الوراء وثبتيها بمشبك تختارينه وفق رغبتك، واتركي باقي الشعر منسدلاً على الظهر.

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تسريحة الشعر المستقيم المزينة بالمشابك

تسريحة الشعر المستقيم المزينة بالمشابك (الصورة من حساب مصفف الشعر كاش على إنستغرام)



إذا كنت غالباً ما تعتمدين تسريحة الشعر المستقيم خلال اجتماعات الزوم، قومي بإضفاء لمسة مميزة الى تسريحة تخرجك من الملل والتكرار، من خلال وضع مشابك معدنية ناعمة على جانب واحد من الوجه، مع اعتماد الفرق النصفي.

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تسريحة الكعكة العالية الفضفاضة

تسريحة الكعكة العالية الفضفاضة (الصورة من حساب الفاشينيستا أوليفيا باليرمو على إنستغرام)



إذا كنت ترغبين في اعتماد تسريحة شعر أنيقة وسهلة في الوقت نفسه أثناء اجتماعات العمل عبر الإنترنت، فإن تسريحة الكعكة العالية الفضفاضة هي أحد أفضل الخيارات، كونها تسريحة عملية جداً، بحيث تقومين بجمع شعرك في منتصف الرأس ولفه على شكل كعكة فضفاضة وتثبيته بربطة شعر رفيعة.

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