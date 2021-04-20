«أكلك مايتاكلش».. متابع يحرج الشيف غالية على الهواء.. والأخيرة: كلك ذوق «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيف غالية، تتلقى اتصالًا هاتفيًا من متابع لها خلال تقيدمها برنامجها «أكلة بلدي»، الذي يُعرض على قناة «الشمس»، وتقدم خلاله وصفات لأشهى الأكلات المصرية، كل يوم في شهر رمضان الكريم.

وتعرضت الشيف غالية، لموقف محرج وانتقدها أحد متابعي البرنامج، إذ قال لها خلال الاتصال: «ماتزعليش مني، أكلك معفن وميتاكلش».

وجاء رد الشيف غالية، بذوق شديد لقنته من خلاله درسًا، إذ قالت: «كلك ذوق.. إنت مش عاجبك غيرك يعجبه، وماينفعش نقول على نعمة ربنا معفنة أيا كان لو لقمة معفنة في مشنة بنبوسها ونحطها على راسنا وبعدين كله من ذوقك انت على راسنا».

ولاقى مقطع الفيديو ضمن الحلقة المصورة، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ شاهده ملايين الأشخاص، فضلًا عن آلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، وكان من بينها: «الست غالية فوق راسنا وهي برده ردت عليه في الصميم، قالت له ده من ذوقك، يعني الشخص العفن يشوف كل حاجة عفنة، بدل ما يقول حاجة حلوة في ميزان حسناته، هي إنسانة في منتهى الاحترام ربنا يجبر بخاطرك، إنتي ست محترمة بجد، كلامك زي العسل ربنا يجبر بخاطرك يا جماعة جبر الخواطر مش هتخس حتى لو وحش ما تقولش كده وتحرجها، خلي نفسك مكانها، مش هقولك أختك والدتك هقولك إنت مكانها، تسلم إيدك والله زي العسل، لايك الله يجبر بخاطركم عشان يوصل لها وتفرح بجبر الخواطر».

معلومات عن الشيف غالية

الشيف غالية، من أسرة بسيطة في حي الورّاق، بمنطقة إمبابة، وما زالت تسكن فيه حتى اليوم، وترجع أصولها إلى مركز الغنايم بأسيوط، توفي والدها خلال حادث في مطلع شبابه، لتبدأ والدتها رحلة الكفاح من بعده، ولديها 7 من الأخوة.

عملت كطاهية لجيرانها ومعارفها وبعض الأُسر، وذلك لمساعدة زوجها على تدبير نفقات المعيشة، وتوفير حياة كريمة لأولادها.