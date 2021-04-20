الامارات | مصر..شهر رمضان يوسع باب الرزق على بائعات الخبز البلدي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..شهر رمضان يوسع باب الرزق على بائعات الخبز البلدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهر رمضان، ينتعش النشاط وتتسع أبواب الرزق أمام المصرية نور الصباح محمد هي وطاقم الخبازات اللائي يعملن معها.

تسافر النساء بالقطار إلى القاهرة لبيع أرغفة العيش التي تُخبز بالمنازل. يرصُصنها على الصواني المعدنية، ويعرضن بجانبها البيض والخضروات والجبن، الذي يصنعه الجيران في قرية قريبة من مدينة بني سويف، على بعد حوالي 150 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.



في رمضان، يعتاد الصائمون تناول الإفطار متجمعين على الموائد أُسرا وعائلات بعد أذان المغرب، ويقومون بتخزين إمدادات الطعام مسبقا لهذه الموائد، فتزيد النساء إنتاجهن بشكل أكبر من المعتاد.

تقوم ابنة نور الصباح وزوجة ابنها برحلة القطار التي تستغرق ساعتين ونصف الساعة إلى القاهرة مرتين في الأسبوع لبيع ما حملن من بضائع على الأرصفة التي اعتادوا البيع فيها منذ خمس سنوات.

تنطلق السيدتان في رحلتهما في الساعة العاشرة مساء، تاركتين أطفالهما في القرية وتعودان في المساء التالي بمجرد بيع بضاعتهما بالكامل. وعند عودتهما إلى بني سويف، تقومان بتوزيع الأرباح على المنتجات الأخريات، اللائي تتحصل كل منهن على حوالي 30 جنيها مصريا (1.91 دولار) بعد بيع 15 كيلوجراما من الخبز ومنتجات أخرى.

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