طريقة عمل الكريم كراميل في البيت خطوة بخطوة: يحتاج للفرن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يقدم لك موقع «هن»، طريقة عمل الكريم كراميل في البيت بطريقة سهلة وبسطية، خطوة بخطوة، فهو من الحلوى الغريبة اللذيذة التي يعقدمها أيضا المطبخ الشرقي، ويمكن تقديمها في هذا الجو الحار بعد الإفطار للترطيب والشعور بالانتعاش.

المقادير

كيلو حليب (يفضل حليب طازج وليس معلب).

10 بيضات.

5 أكياس فانيليا.

12 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة سمن أو زيت للدهن.

2 موزة مقطعة شرائح.

مقادير الكراميل

كوب سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة عمل الكريم كراميل

يسخن الحليب ويضاف السكر مع التقليب المستمر حتى الذوبان.

يستمر في التقليب حتى يغلي ثم يرفع من على النار.

يترك الحليب ليبرد قليلا.

يخفق البيض مع الفانيليا جيدا.

يضاف البيض إلى الحليب ويقلب حتى يمتزج جيدا. حضري الكارميل عن طريق غلي السكر مع الماء والليمون مع التقليب المستمر حتى الذوبان.

تصفى الكريمة بمصفاه سلك ناعمة وتسكب في القالب الموضوع فيه الكراميل.

يغلى القالب داخل حمام ماء (حوالي 15 دقيقة).

يوضع القالب في فرن سبق تسخينه، لمدة 45 دقيقة أو حتى يحمر الوجه قليلا.

يخرج الكريم كراميل من الفرن ويترك ليبرد 10 دقائق.

يحفظ بالثلاجة لمدة ساعتين.

يقدم باردا.

طريقة عمل صوص الكراميل

يحضر الكراميل عن طريق غلي السكر مع الماء والليمون مع التقليب المستمر حتى الذوبان.

يجب الاستمرار في تقليب الكراميل حتى يغلظ القوام ويصبح اللون ذهبي ثم يرفع من على النار.

يدهن قالب للفرن بالسمن أو الزيت بأطراف الأصابع بحيث تكون طبقة رقيقة جدا لمنع الالتصاق.

يسكب الكراميل في القالب.