لايف ستايل

على الفطار والسحور.. طريقة عمل عيش بلدي في البيت خطوة بخطوة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عيش بردة

العيش البلدي بالردة لا غنى عنه في البيوت المصرية، خاصة على مائدتي الإفطار والسحور في شهر رمضان، ويتميز بمذاق مميز ومختلف، فضلا عن أنه مفيد للصحة لاحتوائه على الردة.

وفيما يلي الوصفة الأصلية لعمل العيش البلدي أو الخبز بالردة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد»، على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير العيش البلدي

خميرة

زيت

ماء 

ردة

دقيق

ملح

سكر

طريقة عمل العيش البلدي

- في الخطوة الأولى يجب إحضار وعاء عميق نظيف، لخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر جيدا.

- في هذه الخطوة يجري وضع الزيت والماء على الخليط السابق مع الاستمرار في دمج وعجن جميع المكونات.

- في هذه الخطوة يترك العجين لمدة لا تقل عن ساعة حتى يخمر.

- خلال الخطوة الرابعة يُفرد العجين على الردة، وبعد ذلك تقطيعه على شكل كرات، ثم وضع كل كرة منها في طاسة على النار، وتقليبها على الوجهين للحصول على رغيف صالح للأكل.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا