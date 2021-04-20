الباذنجان المخلل.. نصائح لعمل ألذ طبق جانبي على مائدة الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الباذنجان المخلل من الأطباق الشهية التي تفتح الشهية على سفرة رمضان، ولعمله مثل المحلات، دون أن يكون حارا جدا، يقدم لك موقع «هن» نصائح وطريقة عمل الباذنجان المخلل في البيت.

نصائح لعمل الباذنجان المخلل

يمكن عمل الطشة بالثوم والخل مثل الفتة على النار.

يمكن الاستغناء عن الكزبرة.

يمكن الاستغناء عن الشطة والاكتفاء بالفلفل الأخضر أو العكس، حتى لا يكون حارا جدا.

يمكن إضافة الطماطم إلى الحشوة حسب الرغبة.

المقادير

كيلو باذنجان أسود رفيع.

ملعقة كبيرة ملح.

1/2 كوب خلّ.

مقادير الحشو

حزمة كزبرة خضراء.

فصّ ثوم مهروس.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة شطة.

1/2 كوب زيت زيتون.

4 ملاعق صغيرة كمّون مطحون.

2 ملعقة كبيرة خل.

3 ثمرات فلفل أخضر حار.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

ينزع عنق الباذنجان ثم يُغسل.

يوضع ماء وملح وخلّ، في قدر على النار ويترك ليغلي، ثمّ يوضع فيه الباذنجان.

تخفض الحرارة عندما يغلي الماء، ويُترك الباذنجان حتى ينضج، ويصبح لينا.

ينزع الباذنجان من الماء، ويغسل ويصفى.

لتحضير حشو الباذنجان المخلل

يفرم الثوم في الكبة، وتضاف الكزبرة الخضراء، والفلفل الأحمر، والفلفل الأخضر المقطع، والخل، والكمون، والملح، والكزبرة الناعمة.

يضاف الزيت إلى الخليط، وتشغل الكبة مجددّاً حتى تمتزج المكوّنات معاً.

لتحضير الباذنجان المخلل

تُفتح كلّ حبة باذنجان بالطول.

توضع كمية من الحشو في وسط كلّ حبة.

يوضع الباذنجان في علبة مغلقة، ثمّ يوضع في الثلاجة حتى يبرد.

يستخدم بعد يومين.