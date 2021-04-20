14 معلومة عن «سوكة» المتهم بقتل نجله في الإسماعيلية: ضرب وتعذيب لمدة 3 أيام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وصل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات إلى مستشفى جامعة قناة السويس، جثة هامدة بعدما اعتدى عليه والده بالضرب حتى الموت، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من إلقاء القبض على الأب الذي قال إنه كان يؤدب نجله، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن الأب قاتل نجله والشهير بـ«سوكة».

معلومات عن الأب المتهم بقتل نجله في الإسماعيلية

- اسم الأب المعتدي على نجله هو «سيد. م. س»، وشهير بـ«سوكة».

- يعيش في قربة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

- استمر الأب في تعذيب نجله لمدة 3 أيام متتالية.

- حاول الأهالي إنقاذ الطفل «محمد» قبل وفاته، ونقله لمستشفى جامعة قناة السويس.

- وصل الطفل البالغ من العمر 10 سنوات إلى مستشفى جامعة قناة السويس جثة هامدة، وأخبرهم الأطباء بأنه مات.

- تحفظ المستشفى وقوات الأمن على جثمان الطفل، وجرى استدعاء الأب.

- وجد الأطباء آثار ضرب وتعذيب وأخطروا وحدة مباحث مركز الإسماعيلية لمعرفة تفاصيل الواقعة.

- ألقت الشرطة القبض على والد الطفل وتبين أنه مدمن على المخدرات.

- قال الأب إنه كان يربي نجله فقط ولم يقصد قتله.

- الأب مدمن ويثير المشاكل وينفر الناس منه، بسبب مشاكله، بحسب الجيران في تحقيقات النيابة.

- عذب الأب نجله بالكهرباء حتى الموت.

- قال عنه الجيران إنه مريض نفسي.

- انفصلت عنه زوجته لأنه مدمن مخدرات.

- كان الأب دائم الاعتداء على زوجته، ما جعلها تنفصل عنه قبل عدة سنوات.

جدير بالذكر، إن وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، ألقت القبض على الأب المتهم بالاعتداء على نجله حتى الموت، منذ قليل، وجرى نقله لديوان المركز وسط حراسة مشددة.