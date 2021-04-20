مايا مرسي تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة: نسعى للتعاون من أجل تمكين المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأةن صباح اليوم الثلاثاء، سيرجي تيرنتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، بهدف التعرف على جهود المجلس في مجال النهوض بالمرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت مايا مرسي، بالسفير، في أول زيارة له للمجلس القومي للمرأة، معربة في بيان لها عن سعادتها بالتعاون معه خلال الفترة المقبلة، في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تهدف إلى تمكين المرأة في العديد من المجالات والبرامج ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضت رئيس المجلس القومي للمرأة، الأنشطة والمشروعات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية، كوثيقة عمل حكومية للأعوام المقبلة.

وأشاد سيرجي تيرنتيف، بدعم القيادة السياسية في مصر للمرأة المصرية، وبجهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية في جميع المجالات، وعرض بعض أوجه التعاون المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الدكتورة مايا مرسي، شاركت خلال الشهر الحالي في فعاليات مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، وتضمنت تلك الفعالية الحديث عن احتمالات خسارة النساء لفرص التوظيف والتعليم، والمعاناة من تراجع الصحة الجسدية والعقلية، بالإضافة إلى الأعباء المتزايدة للعناية بالأسرة، فضلاً عن الآثار السلبية المضاعفة على الصعيد الاقتصادي لأنهن يشغلن وظائف غير آمنة، إلى جانب زيادة نسب العنف الذي تتعرض له المرأة بسبب إجراءات الإغلاق التام.