التحليل النفسي لشخصية «جليلة» في مسلسل نسل الأغراب: منفسنة ومغرورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل كبير أثارته شخصية «جليلة» التي تجسدها الفنانة مي عمر، ضمن أحداث مسلسل نسل الأغراب، الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي، وذلك بسبب وقوعها في غرام رجلين في آن واحد، وهما عساف الغريب «أحمد السقا» وغفران الغريب «أمير كرارة»، فضلا عن تشجيعها لشقيقها للزواج على زوجته.

التحليل النفسي لشخصية مي عمر في مسلسل نسل الأغراب

وكشفت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، خلال حديثها لـ«هن»، عن دوافع إقدام شخصية «جليلة» على تلك الأفعال، خاصة مع تواجد الكثير من شبيهاتها على أرض الواقع.

وقالت «حماد» عن الشخصية التي تجسدها مي عمر: «هي بتحب الاتنين عشان عايزة اهتمام أكتر من راجل، وبيكون عندها ضعف في الحب، وبتبقى سعيدة بحُب الرجالة ليها لأن ده بيُشعرها بإنها مرغوب فيها وإنها مهمة وحلوة وبيرضي غرورها بشكل كبير».

أما عن تحريض مي عمر، لشقيقها خلال المسلسل على الزواج من آخريات غير زوجته، فسرته استشاري الطب النفسي، قائلة: «اللي بتعمله مع أخوها ده عشان تشجعه إنه يتجوز على مراته، عشان بتحمل جواها مشاعر سلبية من مرات أخوها، وبتحس بالغيرة من زواجهم، وإنهم ممكن يكونوا عايشين قصة حب هي مفتقداها».

أحداث مسلسل نسل الأغراب

وتدور أحداث العمل حول صراع كبير بين كل من عساف وغفران الغريب، على حبهما لجليلة التي تجسد دورها مي عمر، وسط نزاعات قوية داخل إحدى قرى صعيد مصر.

أبطال مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الاغراب، من بطولة أمير كرارة وأحمد السقا ودياب وفردوس عبدالحميد ونجلاء بدر وإدوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد داش وأحمد مالك وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف واخراج محمد سامي.