طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن خطوة بخطوة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفراخ المشوية، تعتبر من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات تتبيلة الفراخ المشوية

3 فصوص ثوم مهروس

1/2 بلصة مفرومة

عصير ليمونة

علبة زبادي

ثمرة طماطم

حبهان مطحون

فلفل أسود

ملح

زيت

بهارات دجاج

رشة زنجبيل ورشة كاري

كسبرة ناشفة

طريقة التحضير

تخلط المكونات كلها.

تتبل بها قطع الدجاج.

تفرك جيدا وتوضع التتبيلة تحت الجلد.

الفراخ المشوية في الفرن

مقادير الفراخ المشوية في الفرن

دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 قطع.

6 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة صغيرة بصل باودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة ثوم باودر.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الفراخ المشوية في الفرن

- اصنعي بعض الفتحات في الدجاج. في وعاء كبير، ضعي الزيت والكاتشب والثوم والبصل والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

-أضيفي الدجاج وقلبي، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعتين.

- سخني الفرن عند درجة حرارة 200، واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل وضع الدجاج.

-ضعي الدجاج على شبك الفرن بحيث يكون اتجاه الجلد لأسفل.

- ضعي على الشبكة السفلية من الدجاج صينية مملوءة بالماء المغلي، واتركي الدجاج لمدة 40 دقيقة.

- اقلبي الدجاج على الجهة الأخرى، واتركيها لمدة 30 دقيقة.

- لا تجعلي الماء في الصينية يجف.

الفراخ المشوية على الفحم

مقادير الفراخ المشوية على الفحم

فراخ حجمها صغير

بصلتان (مبشورة ناعم)

فصان ثوم

معلقة سكر صغيرة

معلقة كبيرة مسطردة

3 أكياس صغيرة مرقة دجاج «باودر»

زعتر

فلفل أخضر (مبشور ناعم)

ثمرة طماطم (مبشورة ناعم)

سماق

روزماري

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

- نغسل الفراخ، ونخلط مكونات التتبيلة جيدًا، ونضع بها الفراخ.

- نقطع الفراخ من الظهر، ونفردها، ونضع فوقها التتبيلة، ومن الأفضل أن نتركها طوال الليل حتى تتشربها تمامًا، أو على الأقل ساعتين.

- نحضر جزء من التتبيلة ونخففها بالماء، ونضع الفراخ على شبكة الشواء ونقلبها باستمرار، وعند الشعور بأنها تشربت التتبيلة، نضع ملعقة من تلك التي جرى تخفيفها بالماء حتى تنضج تمامًا.