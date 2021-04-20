فيروس كورونا: أثر جانبي غير معتاد تعاني منه بعض النساء بعد أخذ اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعد الحمى والقشعريرة والصداع والتعب ووجع العضلات من الآثار الجانبية الشائعة للحصول على لقاح كورونا، يشهد معظم الناس هذه الآثار الجانبية بعد الحصول على اللقاح، مما يعني ببساطة أن اللقاح يعمل بشكل مثالي ويقوم ببناء الأجسام المضادة ضد الفيروس.

ولكن بصرف النظر عن بعض ردود الفعل المعروفة للقاح، فقد شوهدت بعض الآثار الجانبية الأقل المبلغ عنها من قبل النساء بعد جرعة COVID وفقا لموقع timesofindia.

الآثار الجانبية التي يجب أن تبحث عنها

أبلغت بعض النساء عن فترات أثقل أو خارج الدورة عن المعتاد بعد لقاح كوفيد، يُعتقد أن الآثار الجانبية للحصول على اللقاح قد تم استبعادها من التجارب السريرية في الغالب عن طريق الخطأ.

من المثير للدهشة أن نظام تتبع الآثار الجانبية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، والمعروف باسم نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة للقاح قد تلقى حتى الآن ما لا يقل عن 32 تقريرًا عن فترات متغيرة من بين 56 ألف مشارك استجابوا، قد تكون هذه نسبة صغيرة من الرقم، لكنها تشير إلى وجود رابط بين الفترة المفقودة ولقاح COVID.

كيف يؤثر اللقاح على الدورة الشهرية

لا يزال هناك القليل من الأبحاث المتاحة حول كيفية تأثير اللقاح على الدورة الشهرية، لكن الخبراء يعتقدون أن السبب في ذلك هو أن اللقاح معروف بتأثيره على جهاز المناعة وقد تستجيب الدورة الشهرية لهذه الأنواع من التغييرات، قد يؤدي إلى حدوث فترة أكثر غزارة من المعتاد أو نزيف خارج الدورة.

يُعتقد أن الدورة الشهرية ديناميكية وقد تستجيب للعديد من التغييرات الصغيرة التي تحدث في الحياة اليومية، قد يؤدي الإجهاد والتمارين الرياضية والنظام الغذائي ودورة النوم وحتى بعض الأدوية إلى انحراف الدورة الشهرية عن مسارها، مع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، فإن مشاهدة أي تغيير في تدفق الطمث بعد التطعيم ليس بالأمر غير المعتاد.

هل يجب أن تكوني قلقة؟

وفقًا للخبراء في مجال العلوم الطبية، يمكن أن يكون التغيير في الدورة الشهرية بسبب الجسيمات النانوية الموجودة في اللقاح، والتي قد تغير الفترة، يمكن لهذه الجسيمات النانوية أن تخلق تفاعلًا مناعيًا مؤقتًا لدى بعض النساء قد يقتل بعض الصفائح الدموية، والتي تلعب دورًا مهمًا في التخثر.

لا يوجد ما يدعو للقلق لأن هذه الخلايا تتجدد بشكل متكرر، ومع ذلك، يمكن ملاحظة التغييرات خلال الدورة الشهرية، هذه مجرد استجابة أخرى من الجسم للتلقيح وليس هناك ما يدعو للقلق، لن يؤثر اللقاح على خصوبتك بأي شكل من الأشكال، وهي مشكلة يخشى معظم الناس بشأنها.

الخلاصة

تعتبر الدورات الشهرية الشديدة والتشنجات من الآثار الجانبية الطبيعية التي قد تشهدها النساء بعد الحصول على اللقاح، لكن لا ينبغي لأحد أن ينزعج من ذلك على الإطلاق، إنه أمر طبيعي مثل الحمى والصداع وتحتاج فقط إلى معرفة أنك قد تعاني منه بعد الحصول على اللقاح، في حال شعرتي بألم لا يطاق أو امتدت دورتك الشهرية لأكثر من 5 أيام، فعليك استشارة طبيبك.



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