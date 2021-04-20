بهذه الإطلالات استقبلت النجمات ومدونات الموضة شهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:48 مساءً - تنافست النجمات والفنانات العربيات منذ دخول شهر رمضان على ارتداء الأزياء الرمضانية الأنيقة والعصرية المستوحاة من موضة 2021، ومن أبرز إطلالاتهن جمعنا لكُنَّ عدة أفكار أنيقة ومريحة؛ لتعتمدنها لمناسباتكن الرمضانية القادمة.



تنسيق العباية السوداء من ياسمين صبري

ياسمين صبري بالعباية السوداء -الصورة من حسابها على الانستغرام



نشرت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، مع دخول شهر رمضان المبارك، إطلالة لها بـ العباية السوداء الخليجية، التي أكملتها بحذاء بكعب زهري وحقيبة بنية ضخمة، إلى جانب المجوهرات الفضية الراقية.

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جلابية صفراء عصرية من فوز الفهد

فوز الفهد بجلابية رمضانية عصرية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضِّل الفاشينيستا الكويتية، فوز الفهد، اعتماد الإطلالات المواكبة لخطوط الموضة بشكل كبير، ومن أحدث إطلالاتها ارتدَتْ جلابية صفراء ناعمة مكملة بعباية مزينة بنقوشات صغيرة في الجانبين بأسلوب عصري، وأكملت مظهرها بـ مجوهرات اللون الذهبي لأناقة يومية.



إلين سليمان بأزياء رمضانية مناسبة للشابات

إلين سليمان بتنسيق رمضاني ناعم -الصورة من حسابها على الانستغرام



فور دخول شهر رمضان المبارك، نشرت الإعلامية السعودية ومدونة الموضة، إلين سليمان، عدة صور لإطلالاتها الرمضانية، منها جلابية بيضاء مطرزة بالذهبي في الأكتاف والرقبة مع مجوهرات واكسسوارات باللونين الذهبي والبني، وفي الإطلالة الثانية اعتمدت إطلالة ربيعية بظهورها بفستان بنفسجي ناعم بقَصَّة صيفية مزين بحزام للخصر، وأكملته بحقيبة زهرية من الجلد.

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ريهام أيمن بإطلالة رمضانية محتشمة

ريهام أيمن باطلالة رمضانية محتشمة -الصورة من حسابها على الانستغرام



لخيار مريح وأنيق، نسقت الممثلة المصرية، ريهام أيمن، إطلالة كاجوال بالجينز الأزرق والبلوزة البيضاء ذات الرقبة المرتفعة مع عباية سوداء شفافة مطرزة بالذهبي والزهور الملونة بأسلوب أنيق وبسيط، وأكملت اللوك بقلادة ذهبية بطبقات متسلسلة لمظهر بسيط وأنيق.



ليلى عبد الله بجلابية بيضاء بوهيمية

ليلى عبدالله بجلابية بيضاء بوهيمية -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمظهر مريح في الأجواء الحارة، اختارت الممثلة اللبنانية، ليلى عبد الله، فستاناً أبيض واسعاً بقَصَّة بوهيمية، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض رياضي وحقيبة ذهبية، فيما اعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع باللون البني لأناقة بسيطة.

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جويل ماردينيان بإطلالة رمضانية ناعمة

جويل ماردينيان باطلالة رمضانية ناعمة -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت المذيعة اللبنانية، جويل ماردينيان، على إطلالة يومية بسيطة بالعباية السوداء القصيرة والمزينة بنقط ذهبية ناعمة، وصُممت بطريقة البشت في أطراف الأكمام ومنتصف الجزء العلوي، وأكملت اللوك بفستان ميدي أسود وحذاء باللون البيج مزين ببروش فضي.



فاطمة المؤمن بإطلالة رمضانية عصرية

​فاطمة المؤمن باطلالة رمضانية عصرية -الصورة من حسابها على الانستغرام



للفتيات محبات المظهر العصري والمحتشم، يمكنكن اعتماد بعض الأفكار من إطلالة المدونة الكويتية، فاطمة المؤمن، التي ظهرت بفستان أبيض بقَصَّة منسدلة مع عباية بيضاء مزينة بقماش أخضر في أطراف الأكمام ومطبعة باللون الأخضر في الجزء السفلي من التصميم، وأكملت اللوك بمجوهرات ذهبية وحقيبة بدرجة الأخضر الفسفوري.

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