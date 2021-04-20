كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:48 مساءً - تبحث كل امرأة عن إطلالة راقية ومميزة خلال شهر رمضان، وهو ما يجعلها تحرص على اعتماد أفخم وأجمل المجوهرات خلال عزومات إفطار أو سحور رمضان. وعلى الرغم من اتجاه أغلب النساء إلى اعتماد المجوهرات الراقية الجاذبة للأنظار مع الإطلالات الرمضانية، إلا أن هناك الكثير من النساء اللاتي يفضلن الإطلالات الناعمة، والمجوهرات الذهبية البسيطة ذات التصاميم الهادئة.

إذا كنتِ من بين النساء اللاتي يفضلن الإطلالات الناعمة، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم، مجوهرات ذهب ناعمة لإطلالات إفطار رمضان 2021.

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مجوهرات ذهب ناعمة لإطلالات رمضان 2021

أقراط من الذهب الوردي والألماس من ديور Dior

أقراط من الذهب الوردي والألماس من ديور Dior

تُعد الأقراط جزءاً أساسياً من جمال أي إطلالة، لذا نرشح لكِ هذه الأقراط الناعمة، من ماركة ديور Dior، والمُصممة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، ومُرصعة بأحجار صغيرة من الألماس الأبيض.

وصُممت هذه الأقراط على شكل أقسام غير متناظرة وزاوية موضوعة جنبًا إلى جنب مثل الطبقات المعدنية، وجاء كل قرط مُرصعاً بـ7 أحجار صغيرة من الألماس الأبيض.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الأقراط الأنيقة، مع إطلالة ناعمة بدرجات اللون البني أو باللون الأبيض أو الأوف وايت أو الأسود.

خاتم من الذهب واللؤلؤ من شوميه Chaumet

خاتم من الذهب واللؤلؤ من شوميه Chaumet

لإطلالة ناعمة وأنيقة تناسب المرأة الهادئة، قدمت ماركة شوميه Chaumet هذا التصميم المميز، لخاتم Joséphine Aigrette المُصمم من الذهب الوردي المُرصع بالألماس واللؤلؤ الأبيض.

وصُمم الخاتم على شكل حرف V، من الذهب الوردي، المُرصع بالألماس الأبيض بقطع بريانت، فيما جاءت حبات اللؤلؤ الأبيض تتدلى منه بشكل ناعم وراقٍ، لإطلالة أكثر جاذبية في إفطار رمضان.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الخاتم الأنيق، مع إطلالة رمضانية راقية، باعتماد عباية باللون الأبيض أو درجات الأوف وايت أو بدرجات اللون البيج.

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سلسلة من الذهب الوردي والألماس من تيفاني أند كو Tiffany & Co

سلسلة من الذهب الوردي والألماس من تيفاني أند كو Tiffany & Co

تعد السلسلة جزءاً لا يتجزء من أي إطلالة ناعمة وأنيقة، وهو ما يجعل الكثير من النساء تُفضلن اعتماد السلاسل الراقية في إطلالاتهن اليومية.

وإذا كنتِ تبحثين عن سلسلة من الذهب لإطلالة ناعمة في إفطار رمضان 2021، نرشح لكِ هذا التصميم الجذاب، لسلسة من ماركة تيفاني أند كو Tiffany & Co، مُصممة من الذهب الوردي المصقول عيار 18 قيراطًا، ومُرصعة بـ 10 ماسات مثبتة يدويًا، صُمم منها حرف X بحجم كبير.

ويُمكنكِ تنسيق هذه السلسلة الجذابة، مع عباية سوداء أو بدرجات اللون البني، أو باللون البيج.

سوار من الذهب الأصفر من بوشرون Boucheron

سوار من الذهب الأصفر من بوشرون Boucheron

لإطلالة أكثر نعومة وأناقة في إفطار رمضان، يُمكنكِ الاستعانة بسوار Clou de Paris الراقي من ماركة بوشرون Boucheron.

وصُمم السوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًاً، بتصميم عصري وجذاب، على شكل أحجار مرصوفة بالحصى، مما يشير إلى مسار عبر مدينة النور.

ويُمكنكِ تنسيق هذا السوار الراقي، مع إطلالة رمضانية أنيقة، باعتماد عباية باللون الأسود أو الأوف وايت أو درجات اللون البني أو اللون الأحمر.

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