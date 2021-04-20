تنسيقات البنطلون الواسع المشجّر للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:48 مساءً - لا يزال البنطلون الواسع متربعاً على خطوط الموضة لأزياء المحجبات، وهذا ما تعكسه لنا إطلالات مدونات الموضة المحجبات في مختلف الدول العربية، ومن وحي أبرز إطلالاتهن نعرفك اليوم على كيفية تنسيق البنطلون الواسع المشجر بالأسلوب الأنيق والمحتشم المواكب لخطوط موضة ربيع 2021.



أشواق الحازم بالبنطلون الواسع المشجر

أشواق الحازم بالبنطلون الواسع المشجر -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحرص البلوغر الكويتية، أشواق الحازم، على مشاركة متابعيها بعدة صور لإطلالاتها وتنسيقاتها المختلفة، ولتواكب صيحة البنطلون الواسع المشجر تأنقت في إطلالة يومية مريحة ببنطلون أزرق مزين بطبعات الأشجار بلون مختلف من الأزرق مع بلوزة ومعطف قصير باللون الأبيض، وأكملت اكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض مع مجوهرات ذهبية بسلسلة تتميز بدوائر ضخمة متصلة بأسلوب عصري وأنيق أضفى عليها إطلالة مميزة.

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زوري أشكناني ببدلة ببنطلون مشجر

زوري أشكناني ببدلة ببنطلون مشجر -الصورة من حسابها على الانستغرام



زوري أشكناني، مدونة كويتية تعتمد الكثير من الإطلالات المحتشمة والمواكبة لـ خطوط الموضة في أزيائها المختلفة، ومن أحدث التنسيقات أطلت ببنطلون ومعطف باللون الأبيض المزين بطبعات الزهور الزرقاء وأوراق الشجر الرمادية بأسلوب أنيق وناعم، وأُكمل المعطف بالريش الأزرق في أطراف الأكمام، ولأناقة ناعمة أكملت زوري مظهرها بحقيبة صفراء وبلوزة بيضاء مع اكسسوارات اللون البيج.

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إطلالة ربيعية من روزان خليل

روزان خليل بإطلالة ربيعية من -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمظهر ربيعي أنيق ومواكب لخطوط الموضة لعام 2021، ظهرت المدونة المصرية، روزان خليل، بقميص أبيض ناعم مع بنطلون باللون الأخضر التيفاني مصمم بطبعات الزهور البرتقالية والبيج، مع حقيبة من الجلد البني وحذاء رياضي أبيض لمظهر يومي مريح وأنيق.

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روزي محمود بإطلالة ربيعية مرحة

روزي محمود بإطلالة ربيعية مرحة -الصورة من حسابها على الانستغرام

تبحث الكثيرات من الفتيات في فصلي الربيع والصيف عن إطلالات مرحة منسقة بأسلوب مواكب لخطوط الموضة، وهذا ما فعلته البلوغر المصرية ومدونة الموضة، روزي محمود، حيث نسقت بلوزة وحجاباً باللون الأبيض مع معطف من الجينز الأزرق وبنطلون أزرق واسع بطبعات اللون البرتقالي والسماوي، مع حذاء وحجاب باللون الأبيض لمظهر ربيعي مرح.

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تنسيق كاجوال من نوران خليفة

تنسيق كاجوال من نوران خليفة -الصورة من حسابها على الانستغرام



طبقت مدونة الموضة المصرية، نوران خليفة، هذه الصيحة بأسلوب كاجوال أنيق وناعم مناسب للكثيرات من الفتيات، حيث ارتدَتْ بلوزة بيضاء وصديري من الجينز الأزرق مع بنطلون أسود مشجر بعدة ألوان، مع حجاب زهري وحذاء رياضي أبيض لزي يومي أنيق وناعم.

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