بناطيل واسعة سواريه موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:48 مساءً - لمُحِبَّات المظهر الجريء والمتجدد بأسلوب مواكب للموضة، ننصحكن هذا العام بالتخلي عن الفساتين وتنانير السواريه واستبدالها بالبنطلونات الواسعة التي تضمن لكُنَّ إطلالة مميزة ومريحة ومحتشمة في الوقت ذاته، ولتحصلي على تنسيقات في غاية الأناقة، نقدِّم لك عدة أفكار مستوحاة من مدونات الموضة العربيات.



إطلالات بنطلونات السواريه من روزان خليل

روزان خليل بالبنطلون السواريه -الصورة من حسابها على الانستغرام



روزان خليل، مدونة موضة مصرية اعتمدت على البنطلونات الواسعة في مظهرها للسهرة في أحدث الإطلالات، حيث تأنقت ببنطلون واسع من الساتان البيج مع بلوزة باللون البيج من الساتان المزين باللون الأسود والذهبي في الأكتاف، مع وشاح شفاف أسود في أحد الجانبين، وأكملت اللوك بحذاء بكعب أسود وحجاب باللون البيج لمظهر أنيق ومواكب للموضة، وفي إطلالة أكثر بساطة ارتدَتْ بنطلوناً وبلوزة باللون الأخضر التيفاني وزُيِّنَا بخطوط نحيلة سوداء مع حزام أسود محدِّد للخصر، وأكملت مظهرها بحجاب مطبع بأسلوب التوربان لأناقة مميزة.

روزان خليل بالبنطلون الواسع -الصورة من حسابها على الانستغرام

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مريم كرارة بإطلالة سواريه باللون الأسود

مريم كرارة بإطلالة سواريه باللون الأسود -الصورة من حسابها على الانستغرام



تفضل الكثيرات من الفتيات اعتماد اللون الأسود في مختلف إطلالاتهن، حيث يمنحهن أناقة لافتة وفخامة عصرية، ومنهن البلوجر المصرية، مريم كرارة، التي أطلت ببلوزة سوداء مصممة بأكمام شفافة ومنفوخة بأسلوب مموج مع بنطلون واسع أسود وحزام من الجلد للخصر، وأكملت اللوك بحقيبة ذهبية واكسسوارات اللون الأسود.

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حنان الحكيم بإطلالة زهرية ناعمة

حنان الحكيم بإطلالة زهرية ناعمة -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت البلوجر والإعلامية المصرية، حنان الحكيم، على إطلالة باللون الزهري منسقة بأناقة عصرية ومريحة؛ حيث ظهرت ببلوزة زهرية واسعة مزينة بفصوص فضية وزهور مختلفة مع بنطلون واسع زهري، وأكملت مظهرها بحجاب زهري وحذاء باللون البيج بكعب، إلى جانب حقيبة سماوية مزينة بالزهري بأسلوب أنثوي أنيق.

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إطلالات سواريه فاخرة من ملك العتيبي

ملك العتيبي باطلالة سوارية بالبنطلون -الصورة من حسابها على الانستغرام



ملك العتيبي، خبيرة تجميل إماراتية تعتمد الكثير من الإطلالات المميزة في مختلف المناسبات، وللسهرة اختارت بنطلوناً رمادياً من الساتان، مع فستان واسع مصمم بأكمام واسعة تضيق من الأطراف ومكملة باكسسوارات فضية بأسلوب فاخر ومميز، ونسقت في الإطلالة الثانية بلوزة طويلة وبنطلوناً واسعاً من القطن الأبيض، وأكملتهما بحجاب بني مطبع وحذاء وحقيبة باللون البني من الجلد.

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منة محمد بإطلالة سواريه بألوان حيادية

منة محمد بإطلالة سواريه بألوان حيادية -الصورة من حسابها على الانستغرام



للفتيات مُحِبَّات المظهر المنسق بألوان حيادية في إطلالاتهن للسهرة، نرصد لكُنَّ إطلالة البلوجر المصرية، منة الله محمد، ببنطلون أسود واسع وبلوزة لامعة باللون البيج، وأكملتها باكسسوارات حيادية الألوان.

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