كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:48 مساءً -

تلاقي الساعات الفاخرة المُصممة من الذهب الأبيض رواجاً كبيراً؛ لكونها موضة لا تختفي على الإطلاق، لذا قدم مصممو أشهر دور المجوهرات العالمية الآلاف من الابتكارات المُرصعة بالألماس أو الأحجار الكريمة الناعمة ااتي تعد موضة 2021. فإذا كنتِ تبحثين عن أجمل تصاميم الساعات العملية المناسبة لإطلالات رمضان 2021، سوف نقدم لك فيما يلي عدة تصاميم ساعات ذهب أبيض لتختاري من بينها الساعة المناسبة لك والتي تعتبر الأجمل من بين مجوهرات رمضان .

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موديلات ساعات الذهب الأبيض موضة 2021 لإطلالات رمضانية عملية

ساعة من مجموعة بالون بلو دو كارتييه Cartier

ساعة من مجموعة بالون بلو دو كارتييه Cartier

تعمل ساعة بالون بلو دو كارتييه Cartier بآلية حركة كوارتز مع علبة مصنوعة من الفولاذ والتاج المسنّن المرصّع بكابوشون من الأسبينل الصناعي، وزُيِّنَت بمينا فضّية محفورة باليد بتقنية «فلينكيه»، وبنقش أشعة الشمس المطلية باللّكر، ورُصِّعَتْ بـ11 ماسة بقطع بريانت الحديثة مع عقارب مصمّمة على شكل سيف من الفولاذ المطلي باللون الأزرق بكريستال من الياقوت، ليمنحك مظهراً عملياً أنيقاً وناعماً في رمضان.

ساعة ألامبرا من دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

ساعة ألامبرا من دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

تُعَدُّ حلية مجموعة ألامبرا الزخرفية من دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels تشكيلة متنوعة من المواد النفيسة والألوان بأساليب القطع التي تتماشى مع إبداعات مجوهرات مجموعة ألامبرا، ومن هذه المجموعة اخترنا لكُنَّ ساعة مصممة من هيكل الذهب الأبيض مزينة بماس مستدير ومينا من عرق اللؤلؤ الأبيض، وتتميز الساعة بسوار من الذهب الأبيض والألماس المستدير والمشبك بأسلوب أنثوي مناسب للمظهر العملي في مختلف المناسبات الرمضانية.

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ساعة Première Mini من شانيل Chanel

ساعة Première Mini من شانيل Chanel

تُعَدُّ هذه الساعة من شانيل Chanel خياراً مثالياً للمظهر العملي في رمضان، حيث تُصَمَّمُ من الفولاذ والسيراميك شديد الصلابة باللون الأبيض مع هيكل مرصع بـ52 ماسة وميناء مطلية باللكر الأبيض، ويُزَوَّدُ التصميم بسوار من الفولاذ والسيراميك مع حركة كوارتز عالية الدقة.

ساعة من علامة بولغري Bvlgari

ساعة من علامة بولغري Bvlgari

تجسِّد علامة بولغري Bvlgari الخالدة أكثر من أربعين عاماً من الإبداع الجريء والأناقة المتميزة، ومن أبرز تصاميمها أطلقت الدار الرومانية أول ساعة تحمل الشعار الدائري الشهير للعلامة، ومنذ اللحظة الأولى أخذت هذه الساعة مكانتها التاريخية التي تجاوزت تأثير الزمن، ويلخص الشعار المزدوج المستوحى من النقوش الدائرية على النقود الرومانية القديمة قدرة بولغاري الفائقة على إعادة ترجمة تراثها الغني إلى إبداعات خالدة بساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب الأبيض.

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