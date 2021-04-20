أساليب مكياج ناعم لإطلالتك في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:48 مساءً - يُعتبر المكياج الناعم أحد أفضل الخيارات لإطلالات المرأة العربية خلال شهر رمضان، حيث يمنحها مظهراً هادئاً ومتألقاً في الوقت نفسه. ولأن هناك الكثير من أساليب المكياج الناعم، اخترنا لك في هذا المقال أفضل الخيارات لتعتمدي من بينها ما يناسبك وتعززي بها جمال وجهك وملامحك وتتألقي في مختلف الأوقات في رمضان.



مكياج اللامكياج

مكياج اللامكياج(الصورة من حساب خبيرة المكياج هانغ فانغو على إنستغرام)



مكياج اللامكياج هو من أكثر أساليب المكياج ملاءمة لإطلالات رمضان، فهو يمنحك مظهراً طبيعياً ويوفر لك إطلالة بسيطة وأنيقة تناسب الشهر الكريم، إضافة الى أنه من صيحات المكياج الرائجة حالياً. يكفي أن تضعي طبقات عدة من الماسكرا البنية، فهي تتناغم مع جميع ألوان البشرة، والقليل من الكريم المرطب الملون، والقليل من البلاش الخوخي على الخدين.

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مكياج عين القطة البسيط

مكياج عين القطة البسيط(الصورة من حساب باتريك تا على إنستغرام)



كذلك، يعد مكياج عين القطة البسيط والناعم أحد أفضل خيارات المكياج لإطلالة المرأة في رمضان، فإضافة الى أنه يمنحك مظهراً متألقاً، فهو يبرز عينيك ويعزز من جمالها. استخدمي الأيلاينر الأسود لرسم خط مجنح يمتد على الطول الرمش العلوي وحتى زاوية العين الخارجية. من ثم ضعي طبقات عدة من الماسكرا.

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مكياج العيون البارزة

مكياج العيون البارزة(الصورة من حساب خبيرة المكياج أنيام على إنستغرام)



لطالما كانت الرموش الطويلة والبارزة سر العيون الجذابة والآسرة، ويعد مكياج العيون البارزة الطريق الأسهل لتعزيز جمال عينيك، خصوصاً خلال شهر رمضان، وهو لا يتطلب الكثير من الوقت، إذ يكفي أن تظللي عينيك باستخدام أحد ظلال العيون الهادئة التي تلائم لون بشرتك، وتعملي على تكثيف رموشك بشكل مثالي باستخدام أحد أنواع الماسكرا المطولة والمكثفة للرموش. أما أحمر الشفاه فاعتمديه بلون ناعم أيضاً.

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مكياج زهري خفيف

مكياج زهري خفيف( الصورة من حساب خبيرة المكياج ميشال فان على إنستغرام)

يضفي البلاش الزهري على الوجه إشراقة رائعة وتتوهجاً طبيعياً جذاباً، كذلك تعد الخدود المتوردة بشكل بارز من أبرز صيحات المكياج لربيع وصيف 2021، لذلك فإن أسهل طريقة للحصول على إطلالة ناعمة ومشرقة خلال نهارات رمضان، هي استخدام البلاش الوردي الكريمي على وجنتيك باستخدام أطراف أصابعك، وسحبه باتجاه عظام الخدين. على أن تمرري ظل العين الزهري الفاتح فوق الجفن العلوي، وتستخدمي الروج النيود القريب الى لون البشرة.

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