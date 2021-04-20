كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:48 مساءً - تتحكم عوامل عديدة في صحة الشعر، وتؤدي إلى جفافه وتقصفه، ومنع نموه، عدا عن الحدّ من نموه وبالتالي تساقطه. ولتجنّب هذه المشكلات، تلجأ غالبية النساء الى استخدام المستحضرات أو الكريمات الجاهزة للعناية بشعرهن. بيد، يُمكن استبدال هذه الطرق بأخرى طبيعية ذات خصائص هامة وفعّالة تُحافظ على صحة الشعر، وأهمها زيت المورينجا الذي يُعد من الزيوت الآمنة والمفيدة في علاج مشكلات الشعر.



زيت المورينجا للعناية بالشعر

زيت المورينجا للعناية بالشعر

إليك، فوائد زيت المورينجا للشعر، وكيفية استخدامه لعلاج جميع مشكلات الشعر والحفاظ على صحته ولمعانه.



طريقة عمل زيت المورينجا للشعر

ابدئي بقطف أوراق الشجر من الساق واشطفي الأوراق للتخلص من الرمل.

انشري الأوراق على سطح مستوٍ وضعيها في الشمس لتجف من الماء لأنك لست بحاجة إلى الماء لإفساد الزيت.

انقلي الأوراق إلى وعاء صغير أو برطمان واملئيها بزيت الزيتون أو جوز الهند وزيت بذور العنب لتغطيتها قليلاً.

أضيفي بعض الماء إلى وعاء وضعيها على النار، وضعي الوعاء الذي يحتوي على الزيت وأوراق المورينغا في وعاء الماء واتركيه يسخن مع الماء.

بمجرد أن يبدأ الزيت في التسخين، قلّبي بملعقة لتوزيع الحرارة على الوعاء بأكمله.

اغلي المحتوى لمدة 25 إلى 30 دقيقة على نار متوسطة.

عند تغير لون الزيت وتغمر الأوراق بالكامل في الزيت، أطفئي النار وأخرجي الزيت من الماء.

اتركي الزيت يبرد تماماً ثم صفيه في مرطبان جديد وتخلصي من الأوراق، ويمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري وزيت فيتامين هـ إذا كنت تفضلين ذلك.

قومي بتخزين زيت المورينجا في مرطبان نظيف بغطاء مناسب واستخدميه على شعرك عند الحاجة.

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فوائد زيت المورينجا للشعر

يُفيد زيت المورينجا في علاج مشكلات الشعر

يجعل زيت المورينجا شعرك فائق النعومة ويرطب لساعات، ويُفيد في نمو الشعر.

يحتوي زيت المورينجا على أكثر من 90 عنصراً غذائياً و46 نوعاً من مضادات الأكسدة لتعزيز الشعر.

يُعد زيت المورينجا فعَّال جداً لنمو الشعر، إنه زيت خالٍ من السموم ويُستخدم كأساس للعناية بالشعر ومنتجات العناية بالشعر.

يُعتبر زيت المورينجا مصدراً غنياً بالفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن.

يُساعد زيت المورينجا في تحسين والحفاظ على خيوط الشعر وتعزيز نموه.

يُساعد زيت المورينجا في إبطاء عملية الشيب المبكر، ويمكنك استخدامه لترطيب شعرك وعلاج قشور فروة الرأس .

. يُعد زيت المورينجا مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، وهي مفيدة جداً للشعر.

يمنع زيت المورينجا تساقط الشعر.

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وصفة زيت المورينجا للشعر

يُغذي زيت المورينجا فروة الرأس، ويُساعد على التخلص من القشرة، ويُقلل من تساقط الشعر، مما يُساعد على نمو الشعر، ويجعل الشعر أكثر صحة، وطريقته كالآتي:

إحضار كمية مناسبة من زيت المورينجا، ووضع الزيت على فروة الرأس، ثُمّ تُدليكه، وتركه طوال الليل، ثمّ غسل الشعر في الصباح، ويمكن تكرار هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعياً.



المورينجا في سطور

خصائص زيت المورينجا

تُعدّ المورينجا من الأشجار دائمة الخضرة والتي يتراوح ارتفاعها من 8 إلى 9 أمتار، وتتميّز شجرة المورينجا بلِحائها الأملس ذي اللون الأبيض من الداخل، بالإضافة إلى جذعها الرفيع والطويل، وأغصانها الخضراء المُغطّاة بالشعر، كما تتميّز أوراق شجرة المورينجا بلونها الأخضر القاتم في المقدمة والأخضر الفاتح في نهاية الورقة، وتعود أصول شجرة المورينجا إلى شمال غرب الهند، ويتم زراعتها على نطاق واسع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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