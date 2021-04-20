فرح الزاهد تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل الطاووس: «تمثيلها تحفة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إشادات عديدة نالتها الفنانة الشابة فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، بسبب الأداء الذي تقدمه خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «الطاووس»، حيث تصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء فرح الزاهد

وجاء من بين التعليقات الداعمة والإشادات للفنانة الشابة: «برافو بجد مفيش أحلى من تمثيلك، بجد أنا عيطت بجد برافو فرح»، «تمثيلها تحفة ومش مزيف خالص»، «فرح الزاهد مفاجأة المخرج رؤوف عبدالعزيز ليا السنة دي في رمضان».

معلومات عن فرح الزاهد

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة فرح الزاهد.

- من مواليد عام 1996، أي تبلغ من العمر 25 عاما.

- الشقيقة الوسطى للفنانة هنا الزاهد.

- بدأت حياتها العملية ودخلت مجال التمثيل من خلال مشاركتها بدور صغير في مسلسل «زواج بالإكراه» مع الفنانة زينة.

- زوج والدتها هو الفنان الراحل طلعت زكريا.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، 950 ألف متابع.

مشهد اغتصاب سهر الصايغ في «الطاووس» يتصدر السوشيال ميديا

وخلال الأيام القليلة الماضية، تمكنت الفنانة سهر الصايغ، من لفت الأنظار إليها، مع عرض أولى حلقات مسلسل «الطاووس»، وذلك بعد مشهد الاغتصاب الذي قدمته بشكل مميز، وسرعان ما أصبح مشهد الاغتصاب حديث رواد «فيس بوك»، إذ جرى تداول العديد من لقطات الفنانة سهر الصايغ، أثناء تأديتها له، وكذلك بقية مشاهدها خلال الحلقة.

أحداث مسلسل «الطاووس»

وتدور أحداث مسلسل «الطاووس» في إطار درامي اجتماعي إنساني، حيث تبرز الأحداث مدى المعاناة التي يواجهها بعض أفراد الطبقة الفقيرة والتي تمثلها «أمنية» سهر الصايغ، حيث تؤدي دور عاملة نظافة في أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي، للمساهمة في الإنفاق على والدها المريض وشقيقتها التي انفصلت عن زوجها، وكذلك توفير نفقات دراستها الجامعية.