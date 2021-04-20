القاهرة - سمر حسين - نقدم لكِ طريقة عمل سلطة البطاطس على طريقة الشيف غادة التلي، من خلال برنامجها زعفران وفانيلا، المقدم على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة البطاطس

بطاطس مسلوقة مكعبات

بقدونس مفروم

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير سلطة البطاطس

يضاف الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون إلى البطاطس

يضاف عصير الليمون والبقدونس، وقلبي ثم قدميها

طريقة تحضير سلطة البطاطس بالتونة

مقادير عمل سلطة البطاطس بالتونة

بطاطس

تونة

بسلة

زيتون

فلفل ألوان

زيت زيتون

عصير ليمون

مستردة

ملح

فلفل

خس

خل

طريقة تحضير سلطة البطاطس بالتونة

اخلطي البطاطس مع الزيتون والبسلة والتونة

اخلطي المستردة مع عصير الليمون والخل وزيت الزيتون وملح وفلفل

صبي الخليط على السلطة وتبليها جيدا

قدمي السلطة مع الخس وزينيها بحلقات الفلفل الألوان

طريقة عمل سلطة البطاطس الهندية

مقادير عمل سلطة البطاطس الهندية

بطاطس مسلوقة مكعبات

فلفل أحمر وأخضر حار

كمون

كزبرة خضراء

كركم

ملعقة كبيرة بابريكا

بصل وثوم

بصل أخضر مقطع للزينة

مايونيز

طريقة تحضير سلطة البطاطس الهندية

تخلط كل المكونات على البطاطس المسلوقة وتقلب جيدا

ثم يفرم الثوم والبصل ويضاف إلى السلطة وتقلب جيدا ويضاف زيت الزيتون والكزبرة والخضرا وتقدم

طريقة عمل سلطة البطاطس الكريمي

مقادير سلطة البطاطس الكريمي

نصف كيلو بطاطس صغيرة مسلوقة

6 شرائح بيف بيكون زيت

4 شرائح بصل أخضر رفيعة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

نصف كوب خل تفاح

عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة مستردة

مايونيز

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض

1 ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود مطحون

4 ملاعق صغيرة دقيق

طريقة تحضير سلطة البطاطس الكريمي

يشوح البصل الأخضر في الزيت ثم يشوح معه مكعبات البطاطس المسلوقة

يضاف البقدونس

تخلط المستردة مع المايونيز والخل والسكر وملح وفلفل

يضاف خليط التتبيلة على البطاطس ويقلب جيدا وتقدم