استولت على نصف مليار جنيه.. 14 معلومة عن «أم عبده» مستريحة المنوفية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في قرية الباجور بمحافظة المنوفية، تمكنت سيدة تدعى «أم عبده» من خداع عدد كبير من المواطنين وأخذ أموالهم، بعدما أوهمتهم بقدرتها على تشغيلها وزيادة مكاسبهم، وعندما انكشف أمرها ظلت هاربة لمدة شهر تقريبا قبل أن تتمكن قوات الأمن في قسم بندر قنا من إلقاء القبض عليها في نطاق المحافظة، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن أم عبده مستريحة المنوفية.

من هي أم عبده مستريحة المنوفية

- اسمها «هالة.ز»، وشهرتها «أم عبده»، وعرفت إعلاميا بـ«مستريحة المنوفية».

- تقيم في قرية الباجور، بمحافظة المنوفية.

- جمعت أموال طائلة من ضحاياها، في قرية الباحور.

- على طريقة مسلسل كيد النسا، أقنعت الضحايا بقدرتها على زيادة الأموال، بتوظيفها وبالتالي زيادتها.

- قالت مستريحة المنوفية إن لديها القدرة على توظيف الأموال، بأرباح تصل إلى 10% شهريا.

- وثق فيها كثير من الضحايا خاصة مع هامش الربح الكبير.

- أعطاها الضحايا مبالغ طائلة، جمعوها من أقاربهم لتوظيفها.

- ترردت أنباء باستيلائها على 500 مليون جنيه.

- فور جمع تلك المبالغ الطائلة اختفت تماما مستريحة المنوفية، ولم يستطع أحد الوصول إليها.

- بلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها في مكتب مباحث الأموال العامة بقسم شرطة الباجور، نحو 25 محضرا.

- اتهمها الأهالي بالحصول على أموال طائلة منهم، بغرض تشغيلها والحصول على أرباح، وبالسؤال عنها بعد فترة لم يجدوها.

- أكد عدد من الأهالي في المحاضر أنهم جمعوا تلك الأموال من أقاربهم، بهدف تشغيلها، وأعطوها الأموال لتشغيلها.

- استطاعت الأجهزة الأمنية في قنا القبض عليها بعد شهر من الاختفاء.

- كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من قسم بندر قنا يفيد بضبط «هالة.ز»، وشهرتها «أم عبده»، والمعروفة إعلاميا بـ«مستريحة المنوفية»، مقيمة بقرية الباجور بالمنوفية.