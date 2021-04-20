إعجاب الفتيات باعتراف أحمد مكي والعوضي بحبهما في دارما رمضان: خطفوا قلوبنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهدان من مسلسلي «اللي ملوش كبير» و«الاختيار 2 - رجل الظل» لا يتجاوز كل منهما دقيقة واحدة، نجحا في خطف أنظار المشاهدين، محققين تفاعلا واسعا منذ عرضهما مساء أمس، بعد اعتراف أبطال المسلسلين أحمد العوضي وأحمد مكي، بحبهما أمام حبيبتهما ياسمين عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد ضمن أحداث الحلقة السابعة من العملين الدراميين.

اعتراف أحمد مكي بحبه لأسماء أبو زيد

«أنا بحبك.. بحبك ومش هينفع تبقي لحد غيري .. ولا أنا ينفع أبقى لحد غيرك وأنتي عارفة كويس إني بحبك وإنتي بتحبيني .. مش عارف .. مش عارف كنت غبي قلقان خايف مش عارف .. بس كل اللي أنا أعرفه إني مش هسيبك تضيعي مني».. بتلك الكلمات اعترف أحمد مكي بحبه لأسماء أبو اليزيد، بعد توجه إلى منزلها عقب علمه بتقدم عريس لها لخطبتها، لترد عليه الفنانة الشابة قائلة: «وأنت كان لازم تستني إن العريس يبقي واقف على الباب عشان تيجي تقولهالي.. أنزل دلوقتي وأنا هتصرف».

وانتهى المشهد باتفاق بطل «الاختيار 2 - رجل الظل» على التقدم لخطبتها غدا مع أسرته.

اعتراف أحمد العوضي بحبه لياسمين عبد العزيز

«قولي بقى خايف عليا ليه وأنا معاك قول؟!».. ذلك هو التساؤل الذي وجهته ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي بعد مساعدته لها ضمن أحداث «اللي ملوش كبير»، ليجيبها: «مش جايز بحبك»، ما تسبب في دهشتها لتسأله «أنت في حاجة دلوقتي هنا قولتها .. قولت أيه؟»، ليتراجع عن اعترافه بقوله «زلة لسان».

تسبب المشهدان في تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات من بينها: «أحمد مكي والعوضي خطفوا قلبي باعترافهم بالحب»، و«تصدقوا إن مشاهدكم أحلى من اعتراف آسر ياسين بحبه لنيللي كريم شوجر في مسلسل ب100 وش»، و«ده الحب طلع حلو يا جماعة.. قفلي المسلسلات على كده».