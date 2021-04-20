شكل وجهِك يحدد النظارة الشمسية المناسبة لكِ

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

أوردت مجلة "وومان" النمساوية أن النظارة الشمسية لا تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة فحسب، بل تضفي على المظهر أيضا لمسة أناقة نهائية.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يتم تحديد النظارة الشمسية المناسبة تبعا لشكل الوجه، موضحة أن الوجه البيضاوي يمتاز بنسبه المتوازنة؛ لذا تتناغم معه كل أشكال النظارات الشمسية.

ومع الوجه، الذي يتخذ شكل القلب، ينبغي اختيار نظارة ذات عدسات كبيرة وفاتحة اللون وإطار نحيف، مع مراعاة أن تكون الحافة السفلية للإطار أنحف من الحافة العلوية؛ فبذلك تسير خطوط النظارة مع خطوط الوجه، التي تتجه للنحافة بالاتجاه إلى الأسفل.

وتضفي النظارات ذات الحواف لمسة تباين على الوجه المستدير، وتمنح معالمه المزيد من الوضوح، الأمر الذي يسلط الضوء على مزايا قسمات الوجه الناعمة. كما يُفضل اختيار العدسات الصغيرة، والابتعاد عن العدسات الكبيرة للغاية، والتي تجعل الوجه يبدو أقصر.

وتتناغم النظارات ذات الأُطر المستديرة مع الوجه ذي الحواف؛ حيث إنها تمنحه مظهرا أكثر انسيابية. وتناسب العدسات الكبيرة والتباينات اللونية القوية مع الوجوه ذات الحواف، التي تتخذ شكل المستطيل؛ لأنها تكسر طول الوجه. أما الوجوه ذات الحواف، التي تتخذ شكل المربع القصير، فتناسبها العدسات الصغيرة والقليل من التباين اللوني.