كل يوم معلومة طبية.. نظام الفطار والسحور الصحي للحوامل في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتاج الحوامل في شهر رمضان إلى نظام غذائي صحي يعتمد على وجبات غذائية متكاملة تفيد الأم والجنين، قدمت ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، لـ «هٌن»، مجموعة من النصائح عن الأطعمة الصحية في الفطار والسحور للحامل.

الأطعمة الصحية في رمضان للحوامل

تقليل الملح

الحرص على تقليل الملح في الأطعمة المختلفة، لمنع انتفاخ الجسم.

السكر

الحرص على الإقلال من السكريات.

المياه والسوائل

شرب المياه والسوائل خلال فترة الإفطار.

العصائر الطبيعية

الشوربة

تناول الشوربة بعد التمر من الأشياء المفيدة للحامل.

عدم الإفراط في الحلويات لأنها تعمل على زيادة الوزن.

البليلة والمكسرات تساعد على تحسين صحة الحامل.

السلطة الخضراء لأنها تحتوى على معادن وفيتامينات تحتاجها الحامل والجنين.

البروتينات مثل الفراخ واللحمة والسمك بمثابة المضاد الحيوي للحامل.

شوربة العدس

وجبات السحور الصحية

كوب لبن.

بليلة باللبن ومكسرات.

تمر.

الحبوب الكاملة.

الابتعاد عن الكافيين والمشروبات المنبهة.

وحذرت «أبو حجاج»، من الوجبات السريعة للحفاظ على صحة الحامل، كما أنها لا تضيف أي قيمة غذائية.