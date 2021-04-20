إلهام شاهين: أنا عادية زيكم وبحب جرأتي وعندي فكر مستنير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل الفنانة إلهام شاهين ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس».

ونشرت القناة برومو للحلقة والتي أبدت فيها إلهام شاهين سعادتها لوجودها مع المخرجة إيناس الدغيدي والتي وصفتها بأنها صديقتها، مؤكدة أن المشاهدين يحبون برنامجها «لأن الناس بتحب النم والأسرار والأجواء دي والبرنامج له جماهيرية كبيرة»، على حد قولها.

وأكدت إلهام شاهين أنها لا تتابع وسائل التواصل الاجتماعي ولا تتابع ما يُقال عليها أو على غيرها «مبحاولش الحقيقة أتابع لأنه بحس إنها مضيعة للوقت».

وكشفت إلهام شاهين عن أكثر موقف محرج بالنسبة لها «كنت على المسرح والفستان السوستة طقت وأنا برقص ودي مصيبة يعني، والسوستة كانت طويلة قوي وبقيت أمشي على المسرح بالعرض وحاطة إيد ورا ماسكة بيها السوستة وكملت الاستعراض».

وأشارت الهام شاهين أنها تحب جميع الممثلين، لافتة إلى أنها تقوم بعمل «بلوك» للأفراد المتشددين والمتطرفين من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي «لأن أنا عندي فكر مستنير ومتطور مختلف وفيه آراء بتضايقني ولو انتوا مش عاجبكوا رأيي بتدخلوا عندي ليه».

وتحدثت إلهام شاهين عن أكثر شيء تحبه في نفسها «أنا بحب جرأتي وبحب إن أنا صادقة جدا ومبعرفش أكدب خالص»، مشيرة إلى أنها تكره تسرعها في رد فعلها وأحكامها، لافتة إلى أن التعليقات الشخصية «مبتفرقش معايا».

وأوضحت إلهام شاهين أن أكثر ما يغضبها هو أن يشكك أحدهم في إمكانياتها كممثلة لأنها تعتز بفنها وتمثيلها، مضيفة، «مش عارفة ليه بيتصوروا إن الممثلة لازم تبقى مغرورة وأول ما أتكلم مع الناس وأهزر يقولوا الله انتي لذيذة وعادية زينا ومتواضعة وأيوة إحنا زيكم ويمكن انتوا تبقوا أحسن مننا ومش عارفة ليه واخدين الصورة دي عن الفنانين».