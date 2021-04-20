تغني بـ3 لغات.. من هي نرمين شوقي نجمة إعلان رمضان (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت الممثلة والمغنية السورية نرمين شوقي الأنظار، خلال تمثيلها في إعلان واحد من ماركات الملابس الداخلية والقطنية الشهيرة، وكعادتها تقدم الماركة الشهيرة في كل سنة فتيات تتصدرن التريند، ويتساءل الجمهور عنها فيما يلي أبرز المعلومات عن نرمين شوقي بحسب موقع «السينما».

» هي ممثلة ومغنية وكاتبة أغاني سورية.

» والدها هو الفنان سلطان شوقي.

» بدأت مشوارها الفني عام 2017، في مسلسل «بقعة ضوء».

» قدمت العديد من الأدوار الدرامية خمسة ونص، ودمشق حلب، ومسلسل كوما.

» قدمت فيلم أثر الفراشة.

» غنت نرمين شوقي باللغة الكردية، والعربية والإنجليزية.

» شاركت في إعلان أحد منتجات الملابس في رمضان 2021 و2020.

» تغني باللغتين الكردية والإنجليزية بجانب اللغة العربية.

» لديها ما يزيد عن 46 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

» تحب مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها الشخصية والعملية.

» تقول إنها تتعامل مع الجميع بحسب طريقتهم، فهي ليست لينة أو قاسية.

» تتمنى نرمين شوقي السَّفر إلى كافة بلدان العالم للتعرف على كافة الحضارات والثقافة وجني أكبر كَم معرفي وثقافي.

» تقول نرمين، «فيما يخُص البلد الذي أتمنى العيش فيه، فأحلم بمجاورة أفلاطون في مدينته الفاضلة».

» كما تحلم نرمين ببقعة جغرافية تحترم الإنسان وتقدر عطاءه بلا ظُلم، ولا تعنيف.

» تكره نرمين الطبقية المادِّية والاجتماعيَّة، كما تحلم بحياة خالية من الزيف.

» من أفضل جملها في الحياة، «لا تُكافِح من أجل النَّجاح، بل اجتَهِد في سبيل القيمة».