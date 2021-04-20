السعودية: حوالي 1500 امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حوالي 1500 امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام، منهن 600 امرأة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة، و50 للعربات الكهربائية، و850 في وكالة الرئاسة للشؤون التطويرية النسائية موزعات ما بين وكالة الشؤون التطويرية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، والوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية.

50 % منهن يعملن في الإدارة العامة للشؤون الخدمية والتابع لها إدارة الساحات

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن 50% منهن يعملن في الإدارة العامة للشؤون الخدمية والتابع لها إدارة الأبواب، والساحات وخدمات التنقل، والتطهير والسجاد، ووحدة سقيا زمزم، والبقية موزعات على الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، والإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، وإدارة الآداب والشؤون التربوية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتميز المؤسسي والتقنية، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية.

من جانبها، أكدت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن ذلك يأتي ضمن خطة الرئاسة المستقبلية للمبادرات التحولية 2024، التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، إلى أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة وإلى تمكين المرأة وخدمتها لقاصدات وزائرات المسجد الحرام، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وكان مدير الإدارة العامة للتفويج والحشود أسامة الحجيلي، قال في وقت سابق، إنه تم تسخير 750 موظفا يعملون على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين بالمسجد الحرام وتسخير كافة الإمكانات والحلول للتسهيل عليهم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واشار الحجيلي، إلى أنه تم توزيع العاملين والمشاركين في التفويج على صحن المطاف، ومطاف الدور الأول، ومصلى سنة الطواف، والمسعى الأرضي والأول، وتوسعة الملك فهد، والمداخل المخصصة للمعتمرين والمصلين للمسجد الحرام.

وأضاف مدير الإدارة العامة للتفويج، أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل.

ودعا المسؤول السعودي، المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من «تطبيق اعتمرنا»، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.