فيديو مروع.. مشاية رياضية في البيت تبتلع طفلًا صغيرًا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأجهزة الرياضية في البيت تعوض الخروج للشارع أو الجيم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا يصبح توفير أحد الأجهزة الرياضية حلا سهلا للكثير من المشكلات وخاصة الصحية، بالإضافة إلى توفير الأموال، وتلجأ إليها السيدات خاصة العاملات، أو من لديهن أطفالا، ولكن هناك خطورة محتملة لتلك الأجهزة في البيت، وهو ما حدث بالفعل في أمريكا، مع إحدى السيدات اللاتي تركت أبنائها يلعبون فابتلعت المشاية الطفل الصغير.

وثقت كاميرا فيديو في البيت ما حدث للطفل، حيث كانت شقيقته تلعب على المشاية الرياضية وتستخدمها قبل أن تنزل من عليها، وكان هو خلف المشاية، وفي النهاية ابتلعته تحتها في مشهد مروع رغم أنه كان يحمل كرة، إلا أن السير جذبه تحته قبل أن يتمكن من الخروج مرة أخرى من تحته باكيا.

وفي ذات السياق نشرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية هذا المقطع المصور، لتحذر السيدات من تلك المشايات التي يمكن أن تصيب الأطفال بضرر بالغ، ونشر الفيديو عنها موقع «بيزنس إنسايدر».

وبحسب التقرير فإن الطفل تعرض للسحب بشكل عميق تحت الجهاز لأكثر من 30 ثانية، قبل أن يخرج نفسه بأعجوبة، وأدرجت الوكالة الفيديو في تحذير عاجل تخبر فيه أولياء الأمور بالتوقف عن استخدام المشاية فورا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، أو تحت إشراف الآباء.

وجدير بالذكر أن حوادث البيت للأطفال تتكرر، خاصة مع عدم وجود إشراف من قبل الآباء في البيت، وواحدة من الأسباب الأساسية لحوادث الأطفال هي الأجهزة الحديثة التي تدخل المنزل، دون الإلمام بكافة مخاطرها على الأطفال والكبار.