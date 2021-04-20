لكل بشرة كريم أساس يناسبها.. ما الملائم لكِ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن لكل بشرة كريم أساس يناسبها، موضحة أن كريم الأساس، الذي يحتوي على مواد فعالة ذات تأثير مُطفأ، يعد مثاليا للبشرة الدهنية والمختلطة؛ لأنه يحول دون ظهور اللمعان المزعج في منطقة T، التي تتألف من الجبين والأنف والذقن، في حين يعد كريم الأساس المرطب مثاليا للبشرة الجافة.

وأضافت البوابة الألمانية أن البشرة الحساسة تمثل حالة خاصة؛ حيث سريعا ما تظهر عليها استجابات تحسسية عند ملامسة مستحضرات التجميل لها.

وفي هذه الحالة ينبغي استعمال كريمات الأساس المعدنية؛ حيث تعتمد هذه النوعية من الكريمات على الصبغات المستخلصة من المعادن بدلا من المواد الملونة التخليقية. كما أنها تخلو من المواد العطرية والحافظة؛ لذا فهي تتمتع بتأثير لطيف على البشرة.

ويحتوي كريم الأساس المعدني على ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك، وتعمل هاتان المادتان على توفير حماية طبيعية للبشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

كما يمتاز كريم الأساس المعدني بقدرته على كسر الضوء بشكل يمنح البشرة مظهرا أكثر تجانسا وتوحدا، فضلا عن تمتعه بقدرة تغطية عالية تعمل على إخفاء مواضع الاحمرار والمواضع غير النقية بالبشرة من دون أن تبدو البشرة كما لو كانت مدهونة. وعلى الرغم من قدرة التغطية العالية التي يتمتع بها كريم الأساس المعدني، إلا أنه لا يتسبب في تهيج البشرة تحت طبقته السميكة.

ويعمل هذا الكريم أيضا على التخفيف من حدة الاحمرار والبثور بفضل احتوائه على الزنك والمغنيسيوم المهدئين للبشرة، ولكن من دون سد المسام.

الطريقة المثلى للتطبيق

ويؤكد خبراء التجميل أن الطريقة المثلى لتطبيق كريم الأساس على البشرة هي باستخدام الأصابع؛ حيث تساعد هذه الطريقة البشرة على امتصاص الكريم جيدا والاحتفاظ به لمدة طويلة. وكإمكانية بديلة، ينصح الخبراء باستعمال الفرشاة المخصصة لوضع كريم الأساس.

ويحذر الخبراء من استعمال الإسفنجة عند وضع كريم الأساس؛ حيث يصعب توزيع كريم الأساس على نحو متساو بهذه الطريقة. وكي يظل كريم الأساس محتفظا بقوامه من دون أن يتغلظ، ينبغي الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة وليس في الثلاجة.