الإفتاء تجيب: ما حكم بلع الدموع أثناء الصوم؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

هل «بلع دموع العين أثناء الصيام فى شهر رمضان الكريم يعد من مبطلات الصوم؟»، واحدا من الأسئلة التي دائما ما تحمل الريبة في نفوس الصائمين بشأن «إبطال الصوم».

الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، يجب حول حكم بلع الدموع أثناء الصيام: «أن الصائم إذا بلع دموعه متعمدًا، أفسد صيامه، لكن ما ينزل من الدموع عبر قناة الأنف لا يضر الصوم، فلا يمكن عسر التحرز منه، أما ما ينزل من الوجه إلى الفم مباشرة، فإن تعمد ابتلاعه فهو مفسد للصيام».

فتاوى حول صيام المرأة

وكانت دار الإفتاء المصرية عرضت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض الفتاوى المتعلقة بصحة صوم المرأة بنحو:

- يصبح الصيام فرضًا واجبًا على من بلغت المحيض، ومن أفطرت دون علمها فيجب أن تقضي ما فاتها من صيام.

- في حالة انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت قليل ولم يتح للمرأة الاغتسال، فيجوز لها الصوم حتى لم تغتسل قبل الفجر.

- يجوز للمرأة الإفطار في رمضان لأجل إجراءات التلقيح المجهري.

- استخدام المرأة الكريمات المرطبة التي توضع على الجلد في نهار رمضان لا يفطر.

- يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان، ولا يجوز الفدية عن القضاء إذ كانت قادرة على الصيام بعد الحمل والانتهاء من الرضاعة.

- المرأة المسلمة التي تصلي وتصوم، لكنها غير ملتزمة بالزي الشرعي، فإنها تعتبر محسنة بصلاتها وصيامها ومسيئة أيضًا بتركها للحجاب الفرض عليها، وتبقى مسألة القبول من الله سبحانه وتعالى.

- إذا حدث جماع بين المرأة وزوجها في نهار رمضان، فعليه القضاء والكفارة، أي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.

- يحرم على المرأة الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف.

- لا مانع للمرأة الحائض قراءة الورد اليومي، ويعتبر ذكر وليس قراءة للقرآن.

- يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير حجاب على رأسها، فلو غطته يكون من باب كمال الأدب مع الله.