كارثة.. فتاة أمريكية تصاب بالعمى بسبب رسم التاتو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عمى مفاجئ تعرضت له فتاة أمريكية أثناء محاولة رسمها لوشم حول عينيها، في ولاية تكساس الأمريكية، بعد أن وصلت بضعة قطرات من الحبر المستخدم في الوشم إلى مقلة عينيها.

تفاصيل تعرض الفتاة للعمى

وقالت سارة ساباث، البالغة من العمر 26 عامًا، إن الرجل الذي كان يرسم التاتوه لها حول عينيها لم يضع ما يكفي من المحلول الملحي فيه، ما جعلها غير قادرة على الرؤية أو فعل شئ عند وصول المادة إلى عينيها، ومن ثم سارعت الفتاة لطلب المساعدة من أخصائي العيون الخاص بها، الذي قام بوضع قطرة لها حسنت من عملية بصرها لكن بشكل ضعيف للغاية، حسب موقع «news.com».

الفتاة: لا أشعر بالندم

وعلى الرغم من الكارثة الكبيرة التي تعرضت لها الفتاة العشرينية، إلا أنها كشفت عن عدم شعورها بالندم حيال ذلك، حيث أنها تعشق وضع الوشوم على أجزاء متفرقة من جسدها بشكل كبير، وهو ما فعلته خلال الآونة الأخيرة بتغطية معظم أجزاء جسدها بالوشوم المختلفة.

وقالت «سارة» خلال تصريحاتها: «لقد مررت بأوقات صعبة للغاية عند وضع الوشوم على جسدي، لكنني الآن أصبحت لا أستطع مشاهدة التلفاز، ولم أتمكن من التواجد وسط الأضواء الساطعة، وأصبت بالاكتئاب الشديد بسبب ذلك، لكن وشومي لا تزال مهمة بالنسبة لي بدرجة كبيرة، لأنها ساعدتني في أن أصبح شخصا قويا عما كنت من قبل».

64 ألف جنيه مصري نفقات وشوم الفتاة العشرينية

وكشفت الفتاة الأمريكية عما أنفقته من أموال حيال رسم الوشوم المختلفة على جسدها، والتي وصلت إلى 4 آلاف دولار أي ما يعادي أكثر من 64 ألف جنيه مصري، قائلة: «وشومي تساعدني في التعبير عن نفسي والشعور بشخصيتي، فأنا لم أشعر بالندم حول القيام بالأمر، وفخورة بذاتي بحد كبير، لكن ما يزعجني كثيرا هو اتهام البعض لي بأنني مجرمة وغير أخلاقية، وأنا مستمرة في دق جميع الوشوم على جسدي ولا أعير اهتمامي لأحد».