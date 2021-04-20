أكلات «ستروجانوف وكاسولت ونيسواز» تتصدر السوشيال ميديا.. متابعون: ده علاج مش أكل؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كعادتها تثير البلوجر هبة عصام الجدل كل فترة بنشرها فيديوهات أو منشورات غريبة تثير سخرية متابعيها، وآخرها ما نشرته اليوم عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتحدث عن منيو طعامها اليوم، فقد حصد المنشور في خلال ساعات قليلة آلاف التعليقات، وإعادة المشاركة.

منشور هبة عصام والتعليقات عليه

فقد كتبت هبة عصام عبر «فيسبوك»: «ها تفطروا ايه النهاردة؟ أنا هفطر تشكن استروجانوف بوايت صوص وكوك أوفين وكاسولت وسلطة نيسواز والديزرت سوفليه شكولاتة».

أسماء الأكلات الغربية جعلت الجمهور يرد بسخرية على منشور هبة عصام، فكان من بين التعليقات عليه «ده علاج ده أكيد احنا نعرف فراخ محمره فراخ مشويه لكن صوص استغفر الله»، و«ربنا مش هيتقبل منك الصيام عشان الإنجليز اللي هيفطروا معاكي دول»، و«ما جئتم به السحر إن الله سيبطله»، وقال آخر، «ما تقولي يبنتي هتفطري ايه»، وقالت أخرى، «في الآخر هيطلع رز وسبانخ والحلو مهلبية».

معنى أكلات هبة عصام

تشيكن ستراجانوف

هي وصفة من المطبخ الأوروبي، تتكون بشكل أساسي من الدجاج، والكريمة، والمشروم، وفيما يلي طريقة عملها.

المقادير

4 صدور دجاج مقطع شرائح رفيعة.

ثمرة بصل مقطعة شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

3 فصوص ثوم مهروس.

150 جرام مشروم طازج شرائح.

ملعقة كبيرة خل بلسميك.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

لعمل الصوص

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة دقيق.

2 كوب مرق دجاج.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب كريمة.

طريقة عمل تشيكن ستراجانوف

يتبل الدجاج بالخل البلسميك وبالملح والفلفل الأسود.

يسخن الزيت في قدر على نار متوسطة ويقلى فيه البصل حتى يصبح شفافاً ثم يضاف الثوم والمشروم.

تطهى المكونات حتى تصبح لينة ثم ترفع من القدر بواسطة ملعقة وتوضع في طبق.

في نفس القدر، على نار عالية يشوح الدجاج حتى ينضج.

يرفع الدجاج من القدر ويوضع في طبق جانباً.

لعمل الصوص

تذاب الزبدة في نفس القدر على نار متوسطة ويضاف الدقيق.

يسكب مرق الدجاج ثم يضاف السكر، ويترك المزيج يغلي.

تخفف النار وتترك الصلصة على النار حتى تصبح سميكة ثم تضاف الكريمة.

يقلب الخليط جيداً ودعي المكونات تغلي مجدداً.

يضاف الدجاج ومزيج البصل والمشروم، ويقدم مع الأرز.

طريقة عمل كوك أوفين Coq au vin

هذه الوصفة من الأكلات المشهورة جدا في فرنسا، نشرتها الطاهية «جوليا تشايلد»، وهي واحدة من الأكلات المميزة، حيث ينضج الدجاج أو الديك الرومي، بشكل بطئ مع المشروم، واللحم المجفف والبصل والثوم، ومعنى الأكلة حرفيا هو «الديك المطهو ببطء» وفي كثير من الأحيان يستخدم الدجاج في هذا الطبق.

طريقة عمل كاسولي

وصفة كاسوليت أو كاسولي واحدة من أشهر الأطباق الفرنسية الشهية، تطهى بشكل أساسي، من الفاصوليا البيضاء، ببطء مع اللحم، أو البط، أو السجق، أو لحم الضأن أو أي نوع أخر من اللحوم.

وهي أكلة فلاحي في الأساس ابتكرها الفلاحون جنوب فرنسا، وهي شهيرة في مُدن مثل تولوز ومدينة قرقشونة الفرنسية.

اسم الطبق يأتي من كلمة cassole أي «الوعاء» الذي يتم الطهي فيه، والذي عادةً ما يكون بشكل مخروط مقلوب ليتمتع بقشرة مقرمشة لذيذة، وهو طبق دسم مناسب لأشهر الشتاء الباردة.

طريقة عمل سلطة نيسواز

هي سلطة فرنسية تقليدية يرجع أصلها لمنطقة بروفنس، والتي تُقدم كطبق جانبي أو وجبة متكاملة.

وهي سلطة مليئة بالخس، الطماطم الطازجة، البيض المسلوق، التونة المعلبة، الفاصوليا الخضراء زيتون Nicoise Cailletier الفاخر والأنشوجة، ويتم صنع هذه السلطة بالعديد من الطرق الأخرى في العديد من الأماكن.

طريقة عمل سوفليه الشوكولاتة

هو أيضا من الحلوى الفرنسية الشهيرة جدا، ويجرى عملها في المطابخ المصرية والعربية على نطاق واسع، وكلمة سوفليه مُستمدة من الكلمة الفرنسية puff أي «المنفوخ»، وهو مصنوع من البيض ويتميز بقوام هش وهوائي، ويرجع أصل هذا الطبق لأوائل القرن الثامن عشر في فرنسا.

يشتهر سوفليه الشكولاتة على قوائم الحلويات في جميع أنحاء العالم، والذي يتميز بغلاف مقرمش وبداخله شكولاتة ذائبة ما وضع هذه الحلوى اللذيذة في قائمة أشهى الحلويات في العالم.

من هي هبة عصام؟

يذكر أن هبة عصام هي بلوجر شهيرة، نشرت من قبل فيديوهات لها عن طريقة جذب الانتباه، وفيدوهات عن كيفية التعامل الجيد مع الرجال.