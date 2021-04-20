الامارات | وفاة عميدة سن الأميركيين.. 116 عاماً ومئات الأحفاد

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عميدة سن الأميركيين.. 116 عاماً ومئات الأحفاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت عميدة سن الأميركيين هيستر فورد عن 116 عاماً تاركة سلالة كبيرة تشمل نحو 100 من أحفاد الأحفاد، على ما أعلنت عائلتها عبر الشبكات الاجتماعية.

وفي ظل شكوك بشأن تاريخ ميلادها بالتحديد (1904 أو1905)، نالت هيستر فورد لقب عميدة سن الأميركيين رسمياً سنة 2019 من مجموعة «غرينتولوجي ريسرتش غروب» التي تحصي الأشخاص فوق سن 110 سنوات.

وقد ولدت فورد في ولاية كارولاينا الجنوبية، وكبرت في مزرعة حيث كانت تقطف القطن وتعمل في الحقول، قبل العمل مربية أطفال، وفق قناة «دبليو بي تي في» التلفزيونية.

وقالت العائلة في بيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «كانت تمثل التقدم في عائلتنا، والأميركيين من أصل إفريقي وثقافتهم في بلدنا. كانت تذكرنا بالدرب الطويل الذي اجتزناه كشعب». وعاشت فورد المولودة بعد نحو 40 عاماً من إلغاء العبودية، مراحل الفصل العنصري التي استمرت حتى ستينات القرن العشرين في الولايات المتحدة.

كما أن وباء «كوفيد-19» ليس الجائحة الأولى التي شهدتها فورد، إذ إنها عاصرت خلال سنوات المراهقة جائحة الإنفلونزا الإسبانية اعتباراً من 1918.

وتركت فورد سلالة كبيرة من أكثر من 280 فرداً: 12 ولداً و48 حفيداً، ونحو 100 من أبناء الأحفاد، وعدد موازٍ من أحفاد الأحفاد.

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