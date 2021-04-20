الامارات | «كورونا» يصيب عدداً من ثعالب الماء في حديقة حيوان أميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يصيب عدداً من ثعالب الماء في حديقة حيوان أميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت حديقة حيوان في ولاية جورجيا الأميركية، اليوم، إن الفحوص التي أجريت على عدد من ثعالب الماء في حوض مائي بها أكدت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وذكر المسؤولون بالحديقة أنه ثبتت إصابة ثعالب الماء الآسيوية صغيرة المخالب بفيروس «سارس-كوف-2»، وهو الفيروس المسبب لـ«كوفيد-19» وجاء في بيان صحافي صادر عن المسؤولين بالحديقة: «بدأت تظهر عليها أعراض تنفسية خفيفة بما في ذلك العطس وسيلان الأنف والخمول الخفيف والسعال».

وأوضح البيان أن «خبراء يعتنون بها بعيداً عن أعين الزوار».

وأضاف: «نتوقع أن تتعافى جميعها بشكل كامل».

وتعتقد إدارة الحديقة أن ثعالب الماء قد أصيبت بالعدوى من موظف لم تظهر عليه أعراض، حيث إن الحيوانات ليس لديها أي اتصال مباشر بالزوار.

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