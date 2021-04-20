الامارات | متاحف الفاتيكان تفتح أبوابها مايو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن متاحف الفاتيكان تفتح أبوابها مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت متاحف وحدائق الفاتيكان عن خطط لإعادة فتح أبوابها اعتباراً من مايو المقبل، ما يسمح لمن يقيمون بالمنطقة بالحصول على لمحة نادرة لسقف كنيسة سيستين من دون الحشود المعتادة، فيما لاتزال السياحة الإيطالية تعاني الجائحة.

والآن لا يكا يوجد أي سياح في روما بسبب قيود السفر المفروضة في إيطاليا. وفي أوقات ما قبل الجائحة، غالباً ما كانت تعني زيارة إلى متاحف الفاتيكان الطوابير والزحام المفرط والحراس الذين يحثون الجميع على التحرك.

وقال منظمو المتاحف في مدينة الفاتيكان إنه لأسباب تتعلق بالصحة العامة، لايزال يجب حجز التذاكر مقدماً من الموقع الإلكتروني الخاص بالمتاحف، وبالإضافة لذلك سيتم إدخال عدد محدود من الضيوف.

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