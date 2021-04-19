هل الحقن وقطرة الزكام تُفطر؟.. دار الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر «البث المباشر» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكان السؤال يدور حول المفطرات، وهل أخذ دواء عن طريق الحقنة يمكن أن يفطر الصائم، وخاصة الضروريات مثل حقنة المسكن، أو الأنسولين لمرضى السكر قبل الإفطار.

هل قطرة الأنف تفطر؟

ورد الشيخ مجدي عاشور عبر الفيديو على السؤال، وقال فيه إن قطرة الزكام تفطر لأنها تدخل إلى الأنف، ومنها إلى الجيوب الأنفية، ومن الممكن جدا أن تصل إلى الحلق ومنها إلى الجوف ولا يمكن أن تمنعها، لذا فهي تفطر ويفضل ألا تستخدم إلا بعد الإفطار.

هل الحقن تفطر؟

وفي ذات السياق رد الشيخ مجدي عاشور على سؤال ورد عن الحقنة، هل أخذ الحقن عن طريق الوريد أو العضل يفطر؟ قائلا إنه لا يفطر، وإذا لم يستطع الصائم تحمل الألم فيمكنه أن يأخذ المسكن عن طريق الحقنة، لأنه مسكن الألم في هذه الحالة دخل عن طريق أمر غير طبيعي وهو الدم.

وأكمل حديثه مؤكدا على أن قطرة العين أيضا لا تفطر، لأن ليس لها منفذ إلى الجوف، مثل قطرة الأنف، وبالتالي يمكن استخدامها خلال الصيام، وقطرة الأذن كذلك يمكن استخدامها في حالة كانت الأذن سليمة وغير مثقوبة، أما إذا كان يعاني من ثقب في الأذن فهي تفطر، ومنعا للشبهات يمكن تأجيلها لبعد الإفطار.

مبطلات الصيام

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني مبطلات الصيام، وقالت إن من مبطلات الصوم: «الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية».

ومن مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم، وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف.