هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على عدد من الأسئلة التي وردت إليها عبر خاصية «البث المباشر»، ومن بين تلك الأسئلة ما ورد حول حكم الاحتلام في نهار رمضان، وهل يفطر أو يستوجب كفارة أم لا.

هل الاحتلام يفسد الصيام؟

وجاء في رد الشيخ مجدي عاشور، أن الاحتلام في نهار رمضان لا يفطر طالما بغير إرادة الصائم، وإنما ما يفسد الصيام خلال نهار رمضان هو تعمد المسلم أن يخرج شهوته خلال الصيام، ولذلك إن احتلام الرجل أو المرأة في نهار رمضان لا يفسد الصيام، وإنما يجب الاغتسال كي يستطيع الصائم أن يكمل الصلاة.

مبطلات الصيام في نهار رمضان

من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح.

والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا، ومن المبطلات للصوم: الحيض والنفاس.

كما الجماع عمدًا في نهار رمضان، من مبطلات الصوم، ويجب على الزوج والزوجة الكفارة لأن كلاهما آثم، كما أن من مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة وحتى الأدولة والقطرات ولكن ليس الحقن، فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف.