«اللي معاه قرش محيره».. حقيبة مخصوصة للبطيخ من الجلد الطبيعي بـ3 آلاف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

سخرية كبيرة شهدها موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد تداول صور لبيع حقيبة جلدية مُصممة خصيصا لحمل ثمار البطيخ بداخلها، عبر إحدى صفحات البيع الشهيرة، حيث وصل سعرها إلى 3 آلاف جنيه، مع قطاعة مخصصة لتقطيع البطيخ لقطع صغيرة.

فجاء من بين التعليقات، «أهم حاجة البطيخة تكون مرتاحة»، «ليه هتطرح بطيخة كمان»، «ده بسعر البطيخة ولا من غيرها»، «كبرتوا الحوار والله يا شباب».

صاحب تصميم حقيبة حمل البطيخ

ويعود تاريخ تصميم الحقيبة إلى منتصف العام الماضي، إذ صُممت من قبل صانع الحقائب الفاخرة الياباني «تسوتشيا كابان»، والذي يقوم بصنع الحقائب الجلدية بأنواعها وأحجامها المختلفة التي تتناسب مع أغراض مختلفة.

وفي أغسطس الماضي، شارك المصمم الياباني متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عددا من الصور ومقطع فيديو كشف خلالهم عن خطوات تصميم الحقيبة التي اتخذت في تصميمها شكل البطيخة الكروي والكبير، إذ أنها مصممة من 8 طبقات من الجلد الطبيعي، حسب موقع «odditymall».

معلومات عن مصمم الحقيبة

«تسوتشيا كابان» هو مصمم ياباني يصنع الحقائب والإكسسوارات الجلدية منذ عام 1965، إذ تعد حقيبة حمل البطيخ من أحدث منتجات الشركة على مدار العام الأخير، وهي عبارة عن حقيبة يد فاخرة تسمح للمستخدمين بحمل بطيخة واحدة.

يصف البعض حقيبة البطيخ التي صممها «تسوتشيا كابان» بأنها عمل فني، ويمكن للحقيبة أن تتمدد وتتقلص حسب ثمرة البطيخ، حيث يتكون الجزء السفلي منها من عدة طبقات جلدية متعددة، ما يضيف الدعم لها.

ويتابع المصمم الياباني عبر حسابه الرسمي على تطبيق «انستجرام»، أكثر من 9 آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك متابعيه بشكل مستمر بصور تصميماته الجلدية الفريدة والمميزة.