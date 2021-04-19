«منشور غامض وحذف».. هل انفصلت نانسي صلاح عن طليق روبي بعد أسابيع من الخطوبة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب أسابيع معدودة من إعلان خطبتها على المخرج سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأت الممثلة الشابة نانسي صلاح الجمهور بالتلميح إلى انفصالها عن المخرج، دون إعلان الأمر بشكل واضح، ما أثار الجدل حول استمرار ارتباطهما، وسط صمت الطرفين وعدم إدلائهما بتصريحات حول علاقتهما حاليا.

فيما يلي 3 مؤشرات تنذز بانتهاء علاقة نانسي صلاح وسامح عبد العزيز، عقب إعلانها ارتباطهما رسميا في فبراير 2021.

نانسي صلاح تثير الجدل بمنشور غامض

عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ألمحت نانسي صلاح لانفصالها، قائلة: «قسمة ونصيب.. الحمد لله على كل حال، ونقطة ومن أول السطر»، دون توضيح تفاصيل، أو تأكيدها انفصالها عن المخرج.

حذف نانسي صلاح صورها مع سامح عبد العزيز

حذفت نانسي صلاح صورها القليلة مع المخرج سامح عبدالعزيز، من بينها صورة ارتدائها دبلة الخطوبة في فبراير الماضي، التي أعلنت من خلالها ارتباطها رسميا.

عدم متابعة نانسي صلاح لسامح عبد العزيز

وتخلو قائمة الـfollowing لنانسي صلاح عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من حساب سامح عبد العزيز، وذلك على الرغم من استمرار الأخير في متابعتها عبر «إنستجرام».

خطوبة نانسي صلاح من سامح عبدالعزيز في عيد الحب

يشار إلى أنه بالتزامن مع عيد الحب، نشرت نانسي صلاح الصور الأولى من خطوبتها على المخرج سامح عبدالعزيز، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأظهرت صور ارتدائها الدبلة، معلقة: «ربنا يحمينا وخلاص».

الجدير بالذكر أن المخرج سامح عبد العزيز، انفصل عن الفنانة روبي في عام 2017 بعد زواج استمر لفترة قصيرة، نتج عنه إنجاب منها ابنته «طيبة».