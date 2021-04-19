«والدتها ممثلة لبنانية».. معلومات عن جميلة عوض بعد مشهدها في «حرب أهلية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تراقب المشهد من بعيد، علامات السعادة والنصر تبدو على وجهها، كونها كسرت فرحة صديقتها التي جمعت بينهما ذكريات طالت لسنوات، ليلة عرسها، إذ تسببت «تمارا»، التي تقوم بدورها الفنانة جميلة عوض، ضمن أحداث مسلسل «حرب أهلية»، في فضيحة صديقتها أمام الجميع من خلال تقديم مقطع فيديو لا يعلم أحد أنها سبب ظهوره، تبين خلاله رفقتها لشاب داخل غرفة النوم.

عادت «تمارا»، في تصدر المشهد من جديد ولكن بوجه طيب وتكسو الدموع ملامح وجهها وتأخذ الصديقة بين أحضانها في محاولة منها لمواساتها.

تصدر مشهد الفنانة جميلة عوض، محركات البحث المختلفة، إذ برعت في التعبير بملامح وجهها عن الشخصية العدوانية، إذ تقمصت الدور بشكل كبير، ما جعل البعض يصفونها بـ«الحقودة أم وشين».

وخلال السطور التالية، يُقدم «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة جميلة عوض..

- ولدت جميلة في مصر، ترعرعت في كنف عائلة فنية، فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هي الممثلة اللبنانية راندا عوض وهي حفيدة الممثل محمد عوض.

- التحقت بجامعة MSA حيث تدرس الإعلام، كما التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر ولكنها اتجهت بعد ذلك لدراسة الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

- أخرجت للفنانة نسمة محجوب إحدى فيديو كليباتها وشاركت في مسلسل «تحت السيطرة»، مع الفنانة نيللي كريم خلال دور هانيا الذي لفت الأنظار إليها، ولقي ترحابا كبيرا من المشاهدين لكونه الأول من نوعه في التوعية عن قضية الإدمان، والذي عُرض خلال شهر رمضان 2015.

- شاركت بحملة اليونيسف مع عدة فنانين مصريين وعالميين منهم منى زكي، من أجل التوعية عن حقوق الطفل عالمياً وبالوطن العربي.

- شاركت في العديد من الأعمال على مستوى السينما والتليفزيون، حيث قامت بالمشاركة في فيلم «بنات ثانوي»، وتدور أحداث الفيلم عن قصة خمس فتيات في مرحلة المراهقة ويقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية، والذي عُرض في عام 2020.

- وشاركت في مسلسل«إلا أنا»، والذي يقدم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.