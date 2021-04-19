7 أنواع من زملاء العمل عليك تجنبهم لعدم خسارة وظيفتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تتغير الحياة كثيراً عندما نقبل في وظيفة جديدة، فمهما كانت خبراتك في الحياة عندما تنزل إلى ساحة العمل تتغير وجه نظرك في كثير من الأشياء.

ستقابل العديد من الأشخاص، منهم سيحبك والآخر ينتظر لك أي خطأ حتى يفتعل معك المشاكل، ولذا نستعرض لكم 7 أنواع من زملاء العمل عليك تجنبهم إذا كنت تريد الحفاظ على عملك، ولك وفق ما ذكر موقع "brightside".

1- متصنع الود:

عادة ما يكون هذا الشخص ودوداً ويظهر في صورة أنه يحاول مساعدتك وتعليمك، وهذا النوع يعطيك الثقة في بداية الأمر حتى تخبره بكل معلوماتك وتفاصيلك، ثم يبداً في النميمة عليك مع باقي زملائك، حتى يسبب لك المتاعب والمشاكل ويوقع بك ويتلاعب أيضاً بالآخرين، وكل ذلك من أجل مصلحته الشخصية.

2- التقليدي والروتيني:

هذا النوع دائما يكون ضد أي تطوير في المكتب أو القسم أو الشركة، ويعترض دائما ويحتج على أي قواعد ومعلومات جديدة، فهذا الشخص يؤخر مهارتك ويحبطك دائماً ولن يجعلك تكبر في وظيفتك فحاول أن تبتعد عنه.

3- الشخص الأناني:

هذه النوعية دائما لا يريدون القيام بأي مهام لا تخصهم، وغالباً ما تسمعهم يقولون "مش شغلي"، "على قد فلوسهم"، وكثير من هذا الكلام لذلك يجب أن تتجنب هذا الشخص لأنه لا يريد غير مصلحته الشخصية وسيسبب لك الكثير من المتاعب.

4- متصنع الذكاء:

عادة ما يتفاخر بنفسة وبذكائه أمام الموظفين، ويقول إنه من أقدم الموظفين في الشركة ولا أحد يفهم مثله، ولا أحد يملك خبرته.

وعادة ما يكون حب النفس عند هؤلاء الأشخاص كبير جداً، فيجب الابتعاد عنهم لأنهم دائما سيشعرونك بأنك لا تفهم شيء وسيقللون منك ومن مهاراتك أمام الآخرين، لكي يثبتون أنفسهم على حسابك، وذلك لأنهم لا يريدون أن يكون أحد أفضل منهم .

5- الكسول:

هو دائما يكون متعب ومرهق ولا يخبرك بأخبار جيدة أبداً، وكل أخباره تكون حزينة، ودائما يشتكون من العمل، وأنه يسبب الضغط عليهم، فابتعد عن هذا النوع من الأشخاص.

سوف ينقل لك طاقة سلبية ويجعلك غير قادر على تأدية وظيفتك، وبمرو الوقت مهما كانت لديك قدرة على العمل ستصبح مثله.

6- المهرج:

هو شخص يريد أن يضحك الجميع وقد يبدون ملاحظات سخيفة أو يقطعون محادثة جدية بمزحة سخيفة، وذلك النوع من الأشخاص يكون مستواهم في العمل يقرب من الصفر لأنهم لا يأخذون الأمر على محمل الجد أبداً.

7- الشخص المتدخل:

هذا النوع هو الذي يكسر الحدود الشخصية ويدخلون دون استئذان ويفتحون أدراج زملائهم دون تردد أو يجلسون بجوار زميل يتحدث في الهاتف لتجسس عليه.

يجب الابتعاد عن هؤلاء الاشخاص، ويجب أن تعرف أن الجميع يستحق الاحترام من زملائهم ورؤسائهم، وتساعدنا الحدود الشخصية التي نضعها على الشعور بالراحة الجسدية والعقلية في العمل، كما تساعد الموظفين أن يكونوا أكثر إنتاجية وتقدم في العمل، فتعلم أن حياتك الشخصية لا يجب أن تكون مباحة في العمل وسط زملائك.